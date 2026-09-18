США объяснили свой выход из Совета ООН по правам человека

В Государственном департаменте США заявили, что администрация президента Дональда Трампа прекратила участие страны в Совете ООН по правам человека из-за, по мнению Вашингтона, антиамериканской риторики, антисемитизма и снисходительного отношения органа к репрессивным режимам. Об этом сообщает ABC News, передает УНН.

Детали

Речь идет не о новом решении США, принятом 18 сентября. Президент Дональд Трамп еще в феврале 2025 года подписал указ, согласно которому Соединенные Штаты прекратили участие в Совете ООН по правам человека, отказались претендовать на членство в нем и прекратили его финансирование. Также предусматривалась ликвидация должности постоянного представителя США при Совете. В Белом доме тогда заявляли, что ряд структур ООН, по мнению американской администрации, отошел от своих первоначальных задач, действует вопреки интересам США, атакует американских союзников и распространяет антисемитизм. Непосредственно Совет ООН по правам человека администрация Трампа обвиняла в том, что он позволяет государствам, нарушающим права человека, использовать членство для защиты от международной критики.

Представитель Госдепартамента напомнил о решении администрации Трампа на фоне публикации нового отчета международной миссии ООН по Ирану.

Администрация Трампа официально вышла из Совета ООН по правам человека после того, как Совет последовательно не соблюдал собственные "ценности", продвигая антиамериканскую риторику и антисемитизм и одновременно потакая репрессивным режимам - заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

В Госдепартаменте добавили, что поэтому Вашингтон не считает выводы нового отчета миссии ООН заслуживающими доверия. Вместе с тем американская сторона подчеркнула, что защита гражданского населения остается для США приоритетом.

Дополнительно

Одним из давних предметов спора между Вашингтоном и Советом остается его отношение к Израилю. В повестке Совета действует отдельный постоянный пункт №7, посвященный ситуации с правами человека в Палестине и на других оккупированных арабских территориях. США и Израиль на протяжении многих лет критиковали такой подход как предвзятый по отношению к израильской стороне. Сам пункт продолжает действовать и в 2026 году.

Что этому предшествовало

Новое заявление Госдепартамента прозвучало после того, как миссия ООН по установлению фактов в отношении Ирана сообщила о "разумных основаниях полагать", что американские военнослужащие могли совершить военные преступления во время ударов по начальной школе в Минабе и спортивному комплексу в Ламерде 28 февраля 2026 года. Миссия считает эти атаки неизбирательными и приведшими к значительным жертвам среди гражданского населения. Вместе с тем в том же отчете миссия обвинила власти Ирана в преступлениях против человечности во время подавления протестов. Эксперты сообщили о незаконных убийствах, пытках, произвольных задержаниях и других нарушениях. Поэтому утверждение о "поддержке Ирана" является политической оценкой, а не выводом самой миссии ООН.

Отдельно администрация Трампа выдвигала претензии к агентству ООН по делам палестинских беженцев UNRWA. В президентском указе от февраля 2025 года Белый дом заявлял о проникновении в агентство членов группировок, признанных США террористическими, а также об участии отдельных его сотрудников в нападении ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Эти обвинения касались именно UNRWA, а не Совета ООН по правам человека.

Напомним

В начале января 2026 года УНН сообщал о том, что администрация Трампа выходит из 66 международных организаций, продолжая отходить от глобального сотрудничества.