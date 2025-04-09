12 сотрудников Агентства ООН в Газе причастны к нападению ХАМАС на Израиль, а связи с боевиками имеет каждый десятый - WSJ

По данным американской разведки, по меньшей мере 12 сотрудников агентства ООН по делам палестинских беженцев были причастны к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября. Около 10% сотрудников агентства в Газе имеют тесные связи с боевиками.