На юге Сектора Газа обнаружили тела 15 сотрудников гуманитарных миссий. ООН призывает к немедленному расследованию инцидента с участием израильских военных.
Сенаторы-республиканцы представили законопроект о прекращении членства США в ООН и ее финансирования. Инициаторы критикуют ООН как платформу для нападок на США.
Министр иностранных дел Израиля объявил о выходе страны из Совета ООН по правам человека из-за дискриминации. По его словам, более 20% всех резолюций Совета были направлены против Израиля.
После договоренности о прекращении огня между Израилем и палестинцами ожидается стабилизация ситуации с гуманитарными конвоями в Газе. UNRWA подготовила 4000 грузовиков помощи, половина из которых - продовольствие.
Военные Израиля нанесли значительный ущерб офису UNRWA в лагере беженцев Нур-Шамс. Повреждена инфраструктура лагеря, включая дороги, электросети и системы водоснабжения.
Израиль принял закон о запрете деятельности агентства ООН по делам палестинских беженцев UNRWA на своей территории. Причиной стало подозрение в причастности сотрудников агентства к атаке 7 октября и сотрудничеству с ХАМАС.
UNRWA призывает к временному перемирию на севере Газы для эвакуации людей. Медики сообщают о критической нехватке лекарств и материалов для лечения пострадавших во время израильского наступления.
Президент Украины Владимир Зеленский номинирован на Нобелевскую премию мира, но эксперты не прогнозируют ему победу. Комитет может сосредоточиться на гуманитарных акторах, которые помогают гражданскому населению.
Армия обороны Израиля заявила, что израильский авиаудар убил командующего ХАМАС в Ливане Фатеха Шерифа в ночь на 30 сентября.
Девять сотрудников UNRWA уволены по подозрению в причастности к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. ООН провела расследование в отношении 19 сотрудников агентства, найдя доказательства возможного участия.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш представит Совету Безопасности доклад о том, что Израиль и ХАМАС нарушили права детей в ходе своего конфликта, что потенциально может привести к их включению в ежегодный список действующих лиц ООН, обвиняемых в преступлениях против детей.
После авиаудара по школе БАПОР в Газе, в результате которого погибло до 45 гражданских лиц, в том числе 14 детей, Соединенные Штаты призвали Израиль к полной прозрачности. В Вашингтоне призвали Израиль назвать имена погибших боевиков ХАМАС.
Израиль нанес авиаудар по школе ОН в Газе, которая использовалась в качестве базы ХАМАС, в результате чего, по словам официальных лиц ХАМАС, погибли по меньшей мере 27 человек и десятки получили ранения.
Почти 450 000 палестинцев покинули Рафах на юге сектора Газа за неделю.
Израиль препятствует поступлению продовольственной помощи на север Газы, заявил директор Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA).
ХАМАС отверг новое соглашение с Израилем о шестинедельном прекращении огня и освобождении заложников, оставив переговоры в Каире без достижения соглашения из-за разногласий по освобождению больных и пожилых заключенных, которых удерживает ХАМАС.
Доставка помощи в Газу замедлилась из-за споров об ответственности за безопасность и инфраструктурных ограничений, что ухудшает ситуацию с недоеданием среди детей.
Израиль утверждает, что более 450 сотрудников БАПОР в Газе являются оперативниками террористических группировок, таких как ХАМАС.
ЕС выплатит 50 миллионов евро БАПОР, но удержит 32 миллиона до завершения расследования обвинений против 12 сотрудников, которых Израиль обвиняет в участии в октябрьских нападениях.
Министр иностранных дел Израиля потребовал отставки генерального комиссара ООН Филиппе Лаззарини после того, как появились сообщения о туннеле ХАМАС для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), обнаруженном под штаб-квартирой агентства в Газе.
Бывший министр иностранных дел Франции Катрин Колонна возглавит независимую проверку деятельности Агентства ООН по делам беженцев после обвинений Израиля в причастности некоторых сотрудников к нападению ХАМАС.
Израиль призывает Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша уйти в отставку после заявлений о том, что некоторые сотрудники БАПОР были причастны к нападению ХАМАС.
Норвегия введет более строгие правила для украинских беженцев, чтобы уменьшить давление на муниципалитеты, включая требования к работе и ограничения финансовой помощи тем, кто живет за пределами центров приема беженцев.
По данным американской разведки, по меньшей мере 12 сотрудников агентства ООН по делам палестинских беженцев были причастны к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября. Около 10% сотрудников агентства в Газе имеют тесные связи с боевиками.
Великобритания, Италия и Финляндия приостановили финансирование Агентства ООН по делам беженцев в Газе после обвинений в причастности некоторых сотрудников к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября. Ранее США, Австралия и Канада также заморозили финансирование Агентства.