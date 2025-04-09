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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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После договоренности о прекращении огня между Израилем и палестинцами ожидается стабилизация ситуации с гуманитарными конвоями в Газе. UNRWA подготовила 4000 грузовиков помощи, половина из которых - продовольствие.

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В ООН призывают объявить временное перемирие в Газе: в анклаве заканчиваются лекарства

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Израиль заявил о ликвидации командующего ХАМАС в Ливане

Армия обороны Израиля заявила, что израильский авиаудар убил командующего ХАМАС в Ливане Фатеха Шерифа в ночь на 30 сентября.

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ООН уволила 9 сотрудников UNRWA за возможную причастность к атакам ХАМАС

Девять сотрудников UNRWA уволены по подозрению в причастности к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. ООН провела расследование в отношении 19 сотрудников агентства, найдя доказательства возможного участия.

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ООН внесет Израиль и ХАМАС в список стран, нарушающих права детей в условиях конфликта

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш представит Совету Безопасности доклад о том, что Израиль и ХАМАС нарушили права детей в ходе своего конфликта, что потенциально может привести к их включению в ежегодный список действующих лиц ООН, обвиняемых в преступлениях против детей.

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США предупредили, что Израиль должен быть полностью "прозрачным" в отношении гибели 35 человек в школе Газы после воздушного удара ЦАХАЛ

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Израиль нанес авиаудар по базе КАМАЗ в школе ООН в Газе, погибли 27 человек

Израиль нанес авиаудар по школе ОН в Газе, которая использовалась в качестве базы ХАМАС, в результате чего, по словам официальных лиц ХАМАС, погибли по меньшей мере 27 человек и десятки получили ранения.

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Почти 450 000 палестинцев покинули Рафах на юге сектора Газа за неделю.

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Израиль блокирует продовольственную помощь ООН для северной Газы

Израиль препятствует поступлению продовольственной помощи на север Газы, заявил директор Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA).

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ХАМАС тормозит переговоры с Израилем: боевики отвергли новое соглашение о прекращении огня и освобождении заложников

ХАМАС отверг новое соглашение с Израилем о шестинедельном прекращении огня и освобождении заложников, оставив переговоры в Каире без достижения соглашения из-за разногласий по освобождению больных и пожилых заключенных, которых удерживает ХАМАС.

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Доставку помощи в Газу замедлили из-за споров об ответственности за безопасность конвоев

Доставка помощи в Газу замедлилась из-за споров об ответственности за безопасность и инфраструктурных ограничений, что ухудшает ситуацию с недоеданием среди детей.

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Почти полтысячи сотрудников БАПОР в Газе являются членами террористических группировок, в том числе и ХАМАС - израильская разведка

Израиль утверждает, что более 450 сотрудников БАПОР в Газе являются оперативниками террористических группировок, таких как ХАМАС.

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ЕС выплатит 50 миллионов евро агентству ООН по делам палестинцев

ЕС выплатит 50 миллионов евро БАПОР, но удержит 32 миллиона до завершения расследования обвинений против 12 сотрудников, которых Израиль обвиняет в участии в октябрьских нападениях.

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Израиль требует отставки генерального комиссара ООН Филиппе Лаззарини

Министр иностранных дел Израиля потребовал отставки генерального комиссара ООН Филиппе Лаззарини после того, как появились сообщения о туннеле ХАМАС для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), обнаруженном под штаб-квартирой агентства в Газе.

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Бывший французский дипломат возглавит проверку БАПОР на фоне обвинений в связях с ХАМАС

Бывший министр иностранных дел Франции Катрин Колонна возглавит независимую проверку деятельности Агентства ООН по делам беженцев после обвинений Израиля в причастности некоторых сотрудников к нападению ХАМАС.

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Израиль призывает отправить Генсека ООН в отставку

Израиль призывает Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша уйти в отставку после заявлений о том, что некоторые сотрудники БАПОР были причастны к нападению ХАМАС.

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Норвегия усиливает контроль в отношении украинских беженцев, чтобы снизить давление на муниципалитеты

Норвегия введет более строгие правила для украинских беженцев, чтобы уменьшить давление на муниципалитеты, включая требования к работе и ограничения финансовой помощи тем, кто живет за пределами центров приема беженцев.

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12 сотрудников Агентства ООН в Газе причастны к нападению ХАМАС на Израиль, а связи с боевиками имеет каждый десятый - WSJ

По данным американской разведки, по меньшей мере 12 сотрудников агентства ООН по делам палестинских беженцев были причастны к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября. Около 10% сотрудников агентства в Газе имеют тесные связи с боевиками.

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Финансирование Агентства ООН по делам беженцев в Газе приостановили еще три страны

Великобритания, Италия и Финляндия приостановили финансирование Агентства ООН по делам беженцев в Газе после обвинений в причастности некоторых сотрудников к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября. Ранее США, Австралия и Канада также заморозили финансирование Агентства.

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