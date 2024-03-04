Почти полтысячи сотрудников БАПОР в Газе являются членами террористических группировок, в том числе и ХАМАС - израильская разведка

Израильская разведка утверждает, что агентство ООН по оказанию помощи БАПОР (UNRWA - ред.) в Газе привлекло более 450 "военных оперативников" из ХАМАСа и других вооруженных террористических групп. Военные пообещали передать эти данные всем международным партнерам, включая ООН. Такое заявление сделал представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари во время своего брифинга, передает УНН.

Более 450 сотрудников БАПОР являются военными в террористических группах в Газе. Более 450. Это не просто совпадение. Это систематически. Нет никаких утверждений "мы не знали". ... Мы направили информацию, которой я сейчас делюсь, а также дополнительные данные разведки нашим международным партнерам, включая ООН. - заявил Даниэль Хагари.

Контекст

БАПОР уже находится в центре дипломатической бури из-за обвинений Израиля в том, что многие его сотрудники являются членами ХАМАС, и что некоторые сотрудники даже участвовали в нападении ХАМАС 7 октября, спровоцировавшем войну в Газе. С тех пор Соединенные Штаты и другие страны приостановили финансирование БАПОР.

БАПОР в ответ заявило, что приветствует любую информацию, которая может быть включена в независимое расследование ООН, которое сейчас продолжается.

БАПОР поощряет любую организацию, которая имеет любую информацию об очень серьезных обвинениях против сотрудников БАПОР, поделиться ею с текущим расследованием ООН. - сказала Джульетт Тума, руководитель отдела коммуникаций БАПОР.

Палестинские лидеры осуждают Израиль в политической атаке на БАПОР и призвали возобновить его финансирование.

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