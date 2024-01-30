ЄС вимагає термінового аудиту БАПОР після звинувачень у співпраці його співробітників з ХАМАС

Після заяв влади Ізраїлю про участь низки співробітників БАПОР у нападі ХАМАС 7 жовтня Євросоюз має намір переглянути фінансування агентства. Про це заявив представник ЄК Ерік Мамер, передає УНН.

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Євросоюз вимагає невідкладного аудиту діяльності Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт (БАПОР, UNRWA) після тверджень Ізраїлю про те, що деякі співробітники агентства брали участь у нападі ХАМАС.

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Аудит має проводитися під керівництвом експертів, призначених Європейською комісією (ЄК), і паралельно з розслідуванням ООН щодо цих заяв, уточнив Ерік Мамер. Крім того, Брюссель планує переглянути питання про фінансування агентства.

Тим часом уповноважений федеральної землі Гессен із боротьби з антисемітизмом Уве Беккер закликав розпустити Близькосхідне агентство ООН.

БАПОР - це не організація допомоги палестинцям, а організація допомоги палестинському терору. Жодна інша організація ООН не стоїть на шляху мирного співіснування ізраїльтян і палестинців так сильно, як ця агенція, яка передає ненависть до Ізраїлю від одного покоління палестинських дітей до іншого і особисто пов'язана з ХАМАС - наводить слова Беккера агентство KNA.

Він закликав передати гуманітарні завдання БАПОР Управлінню верховного комісара ООН у справах біженців.

Нагадаємо

Після заяв Ізраїлю про причетність 12 співробітників БАПОР до нападу бойовиків ХАМАС 7 жовтня, вже десять країн, включно з головними донорами - США і Німеччиною, призупинили фінансування агентства. До їхнього числа увійшли також Австралія, Великобританія, Італія, Канада, Нідерланди, Румунія, Фінляндія і Швейцарія. Наразі у зв'язку зі звинуваченнями Ізраїлю в ООН проводять розслідування.

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