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Фінансування Агентства ООН у справах біженців у Газі призупинили ще три країни

Фінансування Агентства ООН у справах біженців у Газі призупинили ще три країни

Київ • УНН

 • 34316 перегляди

Великобританія, Італія та Фінляндія призупинили фінансування Агентства ООН у справах біженців в Газі після звинувачень у причетності деяких співробітників до нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня. Раніше США, Австралія і Канада також заморозили фінансування Агентства.

Велика Британія, Італія та Фінляндія в суботу стали останніми країнами, які призупинили фінансування Агентства ООН у справах біженців для палестинців (БАПОР) після звинувачень у причетності його співробітників до нападів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Раніше США, Австралія і Канада призупинили фінансування гуманітарної організації після того, як Ізраїль заявив, що 12 співробітників БАПОР були причетні до нападу. Агентство розпочало розслідування щодо кількох співробітників і розірвало з ними зв'язки.

Міністерство закордонних справ Великобританії заявило, що тимчасово призупиняє фінансування БАПОР на час розгляду звинувачень, і зазначило, що Лондон засудив напади 7 жовтня як "огидний" тероризм.

Уряд Італії призупинив фінансування БАПОР після жорстокого нападу на Ізраїль 7 жовтня

- заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні в X.

Фінляндія також заявила про призупинення фінансування.

Хусейн аш-Шейх, голова головної політичної організації палестинців - Організації визволення Палестини (ОВП), заявив, що скорочення підтримки несе серйозні політичні ризики і ризики для гуманітарної допомоги.

Створене для допомоги біженцям війни 1948 року на момент заснування Ізраїлю, БАПОР надає послуги у сфері освіти, охорони здоров'я та допомоги палестинцям у Газі, на Західному березі річки Йордан, в Йорданії, Сирії та Лівані. Агентство допомагає приблизно двом третинам населення Гази, яке налічує 2,3 мільйони, і відігравало ключову роль у наданні допомоги під час нинішньої війни.

Кількох співробітників ООН підозрюють у причетності до нападу ХАМАС 7 жовтня27.01.24, 06:37 • 31101 перегляд

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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