Кількох співробітників ООН підозрюють у причетності до нападу ХАМАС 7 жовтня
Київ • УНН
Кілька співробітників БАПОР перебувають під слідством за підозрою у причетності до нападу ХАМАС в Ізраїлі 7 жовтня. Це змусило Агентство ООН негайно розірвати їхні контракти і розпочати розслідування для встановлення фактів і притягнення винних до кримінальної відповідальності.
Агентство ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт (БАПОР) оголосило про розслідування можливої причетності кількох своїх співробітників до різанини ХАМАС в Ізраїлі 7 жовтня. Причиною цього стали відповідні звинувачення з боку Ізраїлю та інформація, яку ізраїльська влада надала агентству ООН. Про це пише ZEin online, передає УНН.
Деталі
Генеральний секретар БАПОР Філіп Лаццаріні повідомив на веб-сайті агентства , що "з метою захисту здатності закладу надавати гуманітарну допомогу" він прийняв рішення негайно розірвати трудові договори зі співробітниками, яких підозрюють у нападі. Щоб "невідкладно встановити істину", буде розпочато розслідування.
Будь-який персонал БАПОР, причетний до терористичних актів, буде притягнутий до відповідальності, у тому числі шляхом кримінального переслідування
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш також висловив жах щодо можливої причетності співробітників БАПОР до різанини та пригрозив постраждалим кримінальними наслідками.
Доповнення
Уряд США призупинив фінансову підтримку БАПОР після того, як стало відомо про звинувачення. Державний департамент США заявив, що "дуже стурбований" розвитком подій. Виплати будуть призупинені до закінчення розслідування звинувачень.
Державний секретар Ентоні Блінкен повідомив Гутерріша про цей крок у четвер. МЗС привітало оголошення про "всебічне та незалежне" розслідування щодо БАПОР.
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