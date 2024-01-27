Нескольких сотрудников ООН подозревают в причастности к нападению ХАМАС 7 октября

Агентство ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) объявило о расследовании возможной причастности нескольких своих сотрудников к резне ХАМАС в Израиле 7 октября. Причиной этого стали соответствующие обвинения со стороны Израиля и информация, которую израильские власти предоставили агентству ООН. Об этом пишет ZEin online, передает УНН.

Детали

Генеральный секретарь БАПОР Филипп Лаццарини сообщил на веб-сайте агентства, что "в целях защиты способности учреждения оказывать гуманитарную помощь" он принял решение немедленно расторгнуть трудовые договоры с сотрудниками, которых подозревают в нападении. Чтобы "безотлагательно установить истину", будет начато расследование.

Любой персонал БАПОР, причастный к террористическим актам, будет привлечен к ответственности, в том числе путем уголовного преследования заявил Лаццарини.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш также выразил ужас относительно возможной причастности сотрудников БАПОР к резне и пригрозил пострадавшим уголовными последствиями.

Дополнение

Правительство США приостановило финансовую поддержку БАПОР после того, как стало известно об обвинениях. Государственный департамент США заявил, что "очень обеспокоен" развитием событий. Выплаты будут приостановлены до окончания расследования обвинений.

Государственный секретарь Энтони Блинкен сообщил Гутерришу об этом шаге в четверг. МИД приветствовал объявление о "всестороннем и независимом" расследовании в отношении БАПОР.

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