Финансирование Агентства ООН по делам беженцев в Газе приостановили еще три страны

Великобритания, Италия и Финляндия в субботу стали последними странами, которые приостановили финансирование Агентства ООН по делам беженцев для палестинцев (БАПОР) после обвинений в причастности его сотрудников к нападениям ХАМАС на Израиль 7 октября. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Ранее США, Австралия и Канада приостановили финансирование гуманитарной организации после того, как Израиль заявил, что 12 сотрудников БАПОР были причастны к нападению. Агентство начало расследование в отношении нескольких сотрудников и разорвало с ними связи.

Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что временно приостанавливает финансирование БАПОР на время рассмотрения обвинений, и отметило, что Лондон осудил нападения 7 октября как "отвратительный" терроризм.

Правительство Италии приостановило финансирование БАПОР после жестокого нападения на Израиль 7 октября - заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в X.

Финляндия также заявила о приостановлении финансирования.

Хусейн аш-Шейх, председатель главной политической организации палестинцев - Организации освобождения Палестины (ООП), заявил, что сокращение поддержки несет серьезные политические риски и риски для гуманитарной помощи.

Созданное для помощи беженцам войны 1948 года на момент основания Израиля, БАПОР предоставляет услуги в сфере образования, здравоохранения и помощи палестинцам в Газе, на Западном берегу реки Иордан, в Иордании, Сирии и Ливане. Агентство помогает примерно двум третям населения Газы, которое насчитывает 2,3 миллиона человек, и играло ключевую роль в оказании помощи во время нынешней войны.

Нескольких сотрудников ООН подозревают в причастности к нападению ХАМАС 7 октября