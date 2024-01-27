Финансирование Агентства ООН по делам беженцев в Газе приостановили еще три страны
Киев • УНН
Великобритания, Италия и Финляндия приостановили финансирование Агентства ООН по делам беженцев в Газе после обвинений в причастности некоторых сотрудников к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября. Ранее США, Австралия и Канада также заморозили финансирование Агентства.
Великобритания, Италия и Финляндия в субботу стали последними странами, которые приостановили финансирование Агентства ООН по делам беженцев для палестинцев (БАПОР) после обвинений в причастности его сотрудников к нападениям ХАМАС на Израиль 7 октября. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Ранее США, Австралия и Канада приостановили финансирование гуманитарной организации после того, как Израиль заявил, что 12 сотрудников БАПОР были причастны к нападению. Агентство начало расследование в отношении нескольких сотрудников и разорвало с ними связи.
Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что временно приостанавливает финансирование БАПОР на время рассмотрения обвинений, и отметило, что Лондон осудил нападения 7 октября как "отвратительный" терроризм.
Правительство Италии приостановило финансирование БАПОР после жестокого нападения на Израиль 7 октября
Финляндия также заявила о приостановлении финансирования.
Хусейн аш-Шейх, председатель главной политической организации палестинцев - Организации освобождения Палестины (ООП), заявил, что сокращение поддержки несет серьезные политические риски и риски для гуманитарной помощи.
Созданное для помощи беженцам войны 1948 года на момент основания Израиля, БАПОР предоставляет услуги в сфере образования, здравоохранения и помощи палестинцам в Газе, на Западном берегу реки Иордан, в Иордании, Сирии и Ливане. Агентство помогает примерно двум третям населения Газы, которое насчитывает 2,3 миллиона человек, и играло ключевую роль в оказании помощи во время нынешней войны.
Нескольких сотрудников ООН подозревают в причастности к нападению ХАМАС 7 октября27 январь 2024, 04:37 • 26743 просмотра
Финансирование Агентства ООН по делам беженцев в Газе приостановили еще три страны
Великобритания, Италия и Финляндия приостановили финансирование Агентства ООН по делам беженцев в Газе после обвинений в причастности некоторых сотрудников к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября. Ранее США, Австралия и Канада также заморозили финансирование Агентства.
Умерла девочка, которая была в коме после российского обстрела Харьковщины 17 января
13-летняя девочка, пострадавшая в результате российского обстрела Харьковской области, умерла от полученных ранений в больнице. Она была тяжело ранена, когда оккупанты сбросили КАБ на сельсовет в селе Малый Бурлук.
В прошлом году украинцы усыновили более 900 детей, и это больше, чем в первый год войны
В 2023 году 925 украинских детей были усыновлены, что превысило показатель 2022 года. Количество усыновлений уменьшилось в начале войны, но восстановилось во второй половине 2022 года. Однако общее количество усыновлений все еще остается низким по сравнению с количеством детей-сирот, нуждающихся в своей семье.
Украина предложила странам Балтии провести совместный оборонно-промышленный форум
Министр обороны Украины во время встречи с министром иностранных дел Литвы предложил провести совместный оборонно-промышленный форум со странами Балтии, где правительства, представители военной промышленности и инвесторы могли бы обсудить вопросы сотрудничества в сфере передовых военных технологий.
Правоохранители зафиксировали последствия вражеских обстрелов Купянщины
российские войска обстреляли гражданские районы Купянского района Харьковской области 26-27 января, повредив дома и транспортные средства. Эти обстрелы расследуются как военные преступления.
Оккупанты под Авдеевкой постоянно меняют тактику наступления, оборона города держится - военнослужащий
россияне постоянно меняют тактику в своих попытках захватить Авдеевку. Украинские силы удерживают контроль над городом, хотя ситуация остается критической.
Украина может вернуть контроль над небом уже в этом году - Кулеба
Украина может получить контроль над своим небом уже в этом году, если получит достаточное количество истребителей F-16, беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы и ракет, считает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Потери оккупантов на Юге: украинские войска за сутки уничтожили танк и 7 орудий на левобережье Херсонщины
Украинские военные сообщили об уничтожении 1 российского танка, 7 артиллерийских орудий, 8 бронемашин, 2 антенн, полевого пункта снабжения и гибели 9 российских военнослужащих на юге Украины за минувшие сутки. Удары были нанесены по огневым позициям и тыловым районам противника.
российские военные щеголяют убитыми животными на оккупированной Херсонщине - Зоозащитники
российские солдаты, оккупировавшие часть Херсонской области Украины, убивают диких животных ради развлечения и выкладывают фотографии, на которых они позируют с убитыми животными.
ДРГ на севере: прокуратура расследует расстрел гражданских россиянами на Сумщине
Российская диверсионная группа 27 января застрелила 54-летнего мужчину и его 68-летнюю сестру, когда они ехали между двумя селами в Сумской области. Украинские правоохранители начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.