WSJ: Ізраїль зруйнував 20% тунелів ХАМАСу під Сектором Гази

80% мережі тунелів пропалестинського руху ХАМАС під Сектором Гази досі функціонують після тижнів зусиль Ізраїля знищити їх. Про це пише The Wall Street Journal, передає УНН.

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Не дати ХАМАСУ використовувати тунелі є основою зусиль Ізраїлю, спрямованих на захоплення вищих лідерів ХАМАСУ і порятунок ізраїльських заручників.

За словами ізраїльтян, виведення з ладу тунелів, довжина яких сягає 300 миль, приблизно, як половина системи метро Нью-Йорка, позбавить ХАМАС відносно безпечного зберігання зброї і боєприпасів, місця для переховування бойовиків, командно-контрольних центрів для свого керівництва і можливості маневрувати територією.

Ізраїль намагався очистити тунелі різними методами, включаючи встановлення насосів для затоплення їх водою з Середземного моря, руйнування тунелів за допомогою авіаударів і рідкої вибухівки, обшуки з собаками і роботами, знищення входів і рейди висококваліфікованих солдатів. йдеться у повідомленні

Американським та ізраїльським чиновникам важко точно оцінити рівень руйнування тунелів, частково через те, що вони не можуть точно сказати, скільки кілометрів тунелів існує. За оцінками офіційних осіб обох країн, від 20% до 40% тунелів були пошкоджені або виведені з ладу, заявили американські чиновники, причому більша частина з них знаходиться на півночі Сектора Гази.

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