WSJ: Израиль разрушил 20% тоннелей ХАМАСа под Сектором Газы

Эксклюзив
В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко
27 январь 2024, 09:24  •  160060 просмотра

В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко

Эксклюзив
Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина
26 январь 2024, 13:10  •  234872 просмотра

Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина

Эксклюзив
Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
26 январь 2024, 09:56  •  232979 просмотра

Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

Эксклюзив
Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
26 январь 2024, 08:39  •  219278 просмотра

Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

Эксклюзив
Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  252174 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

Эксклюзив
Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  243050 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

Эксклюзив
Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  209450 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

Эксклюзив
Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  209482 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

Эксклюзив
На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
24 январь 2024, 15:41  •  209250 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

Эксклюзив
Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  173097 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

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Новости по теме

WSJ: Израиль разрушил 20% тоннелей ХАМАСа под Сектором Газы

Израиль уничтожил около 20% туннельной сети Хамаса под Газой, но 80% все еще функционируют. Израиль пытается вывести из строя туннели, чтобы помешать ХАМАСу хранить оружие, скрывать боевиков и маневрировать на этой территории.

Новости Мира •   •  8115 просмотра
WSJ: Израиль разрушил 20% тоннелей ХАМАСа под Сектором Газы

Bloomberg: нападение на базу США в Иордании ставит Байдена перед самым значимым за его президентство

США заявили, что поддерживаемые Ираном боевики атаковали войска, дислоцированные на северо-востоке Иордании вблизи сирийской границы, убив троих и ранив еще 25.

Новости Мира •   •  8340 просмотра
Bloomberg: нападение на базу США в Иордании ставит Байдена перед самым значимым за его президентство

Американский сенатор призвал ответить на обстрел базы США ударом по Ирану

Сенатор США Линдси Грэм призвал нанести ответный удар по Ирану в связи с атакой беспилотника 28 января на американскую военную базу в Иордании у границы с Сирией, в результате которой погибли 3 американских военнослужащих. Грэм призвал администрацию Байдена "нанести удар по важным целям внутри Ирана" для сдерживания будущей агрессии.

Война •   •  14230 просмотра
Американский сенатор призвал ответить на обстрел базы США ударом по Ирану

CNN: из Иордании после атаки на американскую базу эвакуировали 8 военных США

Восемь американских военнослужащих были эвакуированы из Иордании для оказания медицинской помощи после атаки беспилотника на американскую базу. Большинство солдат получили черепно-мозговые травмы, и их количество может возрасти.

Новости Мира •   •  7901 просмотра
CNN: из Иордании после атаки на американскую базу эвакуировали 8 военных США

В Сеуле авто въехало в пост охраны посольства РФ

В Сеуле внедорожник врезался в пост охраны перед посольством России, серьезно травмировав дежурного полицейского. Причины аварии выясняются.

Новости Мира •   •  8434 просмотра
В Сеуле авто въехало в пост охраны посольства РФ

Министр обороны Словакии заговорил о мирных переговорах между Киевом и Москвой

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что война в Украине не имеет военного решения и пришло время начать мирные переговоры с участием лидеров Украины, России, ЕС и США. Это после того, как премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что жизнь в Киеве "абсолютно нормальная", несмотря на недавние российские ракетные удары.

Война •   •  20941 просмотра
Министр обороны Словакии заговорил о мирных переговорах между Киевом и Москвой

За нападение на церковь в Стамбуле задержали россиянина и таджикистанца

За вооруженное нападение на католическую церковь в Стамбуле в воскресенье были задержаны двое иностранных граждан, гражданин России и гражданин Таджикистана. Всего в рамках расследования нападения были задержаны 47 человек.

Новости Мира •   •  14065 просмотра
За нападение на церковь в Стамбуле задержали россиянина и таджикистанца

Нэнси Пелоси призвала ФБР расследовать финансирование пропалестинских протестов в США

Нэнси Пелоси призвала ФБР расследовать, имеют ли некоторые про-палестинские протесты в США связь с Россией или российское финансирование. Она считает, что Путин может стоять за некоторыми протестами с призывами к прекращению огня в Газе.

Новости Мира •   •  13405 просмотра
Нэнси Пелоси призвала ФБР расследовать финансирование пропалестинских протестов в США

Немецкая компании подарила Украине 100 беспилотников Trinity

Немецкий производитель беспилотников Quantum Systems начал поставки в Украину 100 беспилотников Trinity различных моделей, которые помогут украинским военным разведывать вражеские позиции. Компания передает беспилотники стоимостью сотни тысяч долларов.

Война •   •  19467 просмотра
Немецкая компании подарила Украине 100 беспилотников Trinity

ЦНС: на ВОТ Запорожье оккупанты наградили культурных коллаборационистов

Российские оккупанты в Мелитополе наградили местных деятелей культуры, в частности работников музеев, клубов, библиотек и творческих коллективов, полиэтиленовыми пакетами с сувенирами и грамотами в рамке. Такое внимание направлено на продвижение российской культуры и мобилизацию поддержки правящей партии России.

Общество •   •  21153 просмотра
ЦНС: на ВОТ Запорожье оккупанты наградили культурных коллаборационистов