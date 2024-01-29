WSJ: Израиль разрушил 20% тоннелей ХАМАСа под Сектором Газы

80% сети тоннелей пропалестинского движения ХАМАС под Сектором Газа до сих пор функционируют после недель усилий Израиля уничтожить их. Об этом пишет The Wall Street Journal, передает УНН.

Детали

Не дать ХАМАСу использовать туннели является основой усилий Израиля, направленных на захват высших лидеров ХАМАСа и спасение израильских заложников.

По словам израильтян, вывод из строя тоннелей, длина которых достигает 300 миль, примерно, как половина системы метро Нью-Йорка, лишит ХАМАС относительно безопасного хранения оружия и боеприпасов, места для укрытия боевиков, командно-контрольных центров для своего руководства и возможности маневрировать территорией.

Израиль пытался очистить туннели различными методами, включая установку насосов для затопления их водой из Средиземного моря, разрушение туннелей с помощью авиаударов и жидкой взрывчатки, обыски с собаками и роботами, уничтожение входов и рейды высококвалифицированных солдат. говорится в сообщении

Американским и израильским чиновникам трудно точно оценить уровень разрушения туннелей, отчасти из-за того, что они не могут точно сказать, сколько километров туннелей существует. По оценкам официальных лиц обеих стран, от 20% до 40% тоннелей были повреждены или выведены из строя, заявили американские чиновники, причем большая часть из них находится на севере Сектора Газы.

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