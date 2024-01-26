Міжнародний суд ООН зобов'язав Ізраїль вжити заходів для запобігання актам геноциду в Газі

Вищий суд ООН не наказав припинити вогонь в Газі, але вимагає від Ізраїлю намагатися обмежити кількість жертв і руйнувань. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Міжнародний суд ООН дійшов висновку, що має юрисдикцію з питання запобіжних заходів у рамках позову проти Ізраїлю у справі про ймовірний геноцид у секторі Гази. Суд заявив, що не може відмовитися від розгляду цієї справи і не буде припиняти справу, як того просив Ізраїль. А також зобов'язав Ізраїль вжити заходів для запобігання та покарання за пряме підбурювання до геноциду в ході війни в Газі.

Держава Ізраїль повинна вжити всіх заходів в межах своїх повноважень, щоб запобігти вчиненню всіх дій, що підпадають під дію статті II Конвенції про запобігання геноциду - йдеться в рішенні суду.

Уряд Південної Африки привітав заходи, запропоновані Міжнародним Судом.

Нагадаємо

ПАР 29 грудня 2023 року подала позов до Міжнародного суду ООН у Гаазі проти Ізраїлю про ймовірне порушення Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. У рамках справи пройшли слухання, які були присвячені запобіжним заходам, які інстанція має право запровадити, щоб запобігти загостренню ситуації, під час яких Ізраїль заявив, що ПАР подала до суду спотворену інформацію.

Ізраїль пропонує двомісячне припинення вогню в обмін на звільнення всіх заручників