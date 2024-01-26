Международный суд ООН обязал Израиль принять меры для предотвращения актов геноцида в Газе

Высший суд ООН не приказал прекратить огонь в Газе, но требует от Израиля пытаться ограничить количество жертв и разрушений. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Международный суд ООН пришел к выводу, что имеет юрисдикцию по вопросу мер пресечения в рамках иска против Израиля по делу о предполагаемом геноциде в секторе Газа. Суд заявил, что не может отказаться от рассмотрения этого дела и не будет прекращать дело, как того просил Израиль. А также обязал Израиль принять меры для предотвращения и наказания за прямое подстрекательство к геноциду в ходе войны в Газе.

Государство Израиль должно принять все меры в пределах своих полномочий, чтобы предотвратить совершение всех действий, подпадающих под действие статьи II Конвенции о предотвращении геноцида - говорится в решении суда.

Правительство Южной Африки приветствовало меры, предложенные Международным Судом.

Напомним

ЮАР 29 декабря 2023 года подала иск в Международный суд ООН в Гааге против Израиля о возможном нарушении Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. В рамках дела прошли слушания, которые были посвящены мерам предосторожности, которые инстанция имеет право ввести, чтобы предотвратить обострение ситуации, во время которых Израиль заявил, что ЮАР подала в суд искаженную информацию.

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