Международный суд ООН обязал Израиль принять меры для предотвращения актов геноцида в Газе
Международный суд ООН пришел к выводу, что он имеет юрисдикцию рассматривать иск Южной Африки против Израиля по поводу возможного геноцида в Газе, и обязал Израиль предотвращать подстрекательство к геноциду и наказывать за него. Суд отклонил просьбу Израиля о прекращении дела.
Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина
Нардеп Южанина указывает, что Гетманцев хочет дожать бизнес и ему не важно, чем это обернется для государства.
Очень опасно, но работают ряд ответственных отраслей, в частности угольная и аграрная - Филашкин рассказал о ситуации в Донецкой области
Несмотря на постоянную опасность в Донецкой области, такие важные отрасли, как угольная промышленность и сельское хозяйство, продолжают работать, причем в угольной промышленности занято около 20 000 человек. Также был сделан призыв к предоставлению льготного режима для местных фермеров, пострадавших от потери земли и разрушений.
"Укргаздобыча" ввела в эксплуатацию новую разведочную скважину
АО "Укргаздобыча" ввело в эксплуатацию новую скважину с суточным дебитом 250 тыс. кубометров газа. Это уже 10-я скважина на месторождении, которая является частью постоянных усилий по увеличению добычи за счет разведки и разработки новых месторождений.
Глава МИД Дании во время визита в Украину посреди ночи спускался в укрытие из-за воздушной тревоги
Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен во время своего визита в Украину был вынужден укрыться в бомбоубежище из-за воздушной тревоги.
российские гранаты с отравляющим веществом: Рувин рассказал подробности экспертизы
российские гранаты с отравляющим веществом: Рувин рассказал подробности экспертизы.
Враг на ВОТ угрожает изъять сельхозтехнику у фермеров, которые не получили российские документы
российские оккупанты на временно захваченных районах Запорожской области угрожают изымать сельскохозяйственную технику у фермеров без российских документов. Фермерам предлагают перерегистрировать технику и получить российский паспорт, иначе их технику изымут и передадут в аренду более "лояльным" фермерам.
Украина может перенести часть производства дронов в Литву
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Украина может начать производство беспилотников в Литве в рамках взаимовыгодного соглашения, направленного на подготовку к потенциальным военным угрозам.
В Молдове создали комиссию для разработки Национальной стратегии обороны, которую возглавил министр обороны
Президент Молдовы Майя Санду создала комиссию, которая в течение пяти месяцев должна разработать Национальную стратегию обороны. Комиссию возглавит министр обороны, а в ее состав войдут представители государственных органов, международных экспертов и неправительственных организаций.
Среди людей, которым более 70 лет, интернетом регулярно пользуется 30 процентов - представитель КМИС
По данным Киевского международного института социологии, около трети украинцев старше 70 лет пользуются интернетом ежедневно, а 80% украинцев пользуются им не менее трех часов в день.