Ізраїль стверджує, що ПАР надала Міжнародному суду спотворену інформацію в справі щодо геноциду в Газі
Київ • УНН
Ізраїль відкидає претензії Південної Африки в Міжнародному суді ООН, заявляючи, що вони представляють викривлений погляд на конфлікт в Газі.
Ізраїль заявляє, що Південно-Африканська Республіка спотворила правду перед Міжнародним судом ООН під час звинувачень Ізраїлю в геноциді.
Про це повідомили ВВС, пише УНН.
Південна Африка, на жаль, надала суду глибоко спотворену фактичну та юридичну картину, вся її справа ґрунтується на навмисно підібраному, деконтекстуалізованому та маніпулятивному описі реальності поточних військових дій
Деталі
Південна Африка стверджує, що Ізраїль порушує конвенцію про запобігання геноциду 1949 року, яку підписали обидві держави.
За словами південноафриканського адвоката Тембеку Нгкукайтобі, Ізраїль мав план "знищення" Гази, який "виховувався на найвищому державному рівні". Також він назвав "геноцидний намір" Ізраїлю очевидним.
Тому Південна Африка просить суд вплинути на припинення військової діяльності ЦАХАЛу в Секторі Гази.
Водночас прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що "лицемірство Південної Африки кричить до небес". "Сьогодні ми побачили перевернутий світ. Ізраїль звинувачують у геноциді, а він бореться з геноцидом", - додав він.
Нагадаємо
Вчора в Міжнародному суді ООН стартував розгляд позову Південної Африки, яка звинувачує Ізраїль у вчиненні геноциду проти палестинців у Секторі Гази.
Ізраїль посилює удари по пов'язаних з Іраном цілях в Сирії - Reuters09.01.24, 10:24 • 27979 переглядiв