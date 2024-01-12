Ізраїль стверджує, що ПАР надала Міжнародному суду спотворену інформацію в справі щодо геноциду в Газі

ukenru
29 березня, 17:57 • 117185 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 141341 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 134964 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 173033 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 148028 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 137682 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 147970 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 147406 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 399159 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 172670 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
4.4 м/с
55 %
748 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

29 березня, 23:22 • 51167 перегляди
Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

30 березня, 01:11 • 46289 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

30 березня, 02:37 • 51000 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

03:28 • 54873 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

04:05 • 54331 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 248872 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 399113 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 452039 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 459596 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 368151 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 18475 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 141303 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 135206 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 129167 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 103059 перегляди
Актуальне
Ізраїль стверджує, що ПАР надала Міжнародному суду спотворену інформацію в справі щодо геноциду в Газі

Ізраїль стверджує, що ПАР надала Міжнародному суду спотворену інформацію в справі щодо геноциду в Газі

Київ • УНН

 • 23768 перегляди

Ізраїль відкидає претензії Південної Африки в Міжнародному суді ООН, заявляючи, що вони представляють викривлений погляд на конфлікт в Газі.

Ізраїль заявляє, що Південно-Африканська Республіка спотворила правду перед Міжнародним судом ООН під час звинувачень Ізраїлю в геноциді.

Про це повідомили ВВС, пише УНН.

Південна Африка, на жаль, надала суду глибоко спотворену фактичну та юридичну картину, вся її справа ґрунтується на навмисно підібраному, деконтекстуалізованому та маніпулятивному описі реальності поточних військових дій

- заявив ізраїльський адвокат Таль Беккер Міжнародному суду.

Деталі

Південна Африка стверджує, що Ізраїль порушує конвенцію про запобігання геноциду 1949 року, яку підписали обидві держави.

За словами південноафриканського адвоката Тембеку Нгкукайтобі, Ізраїль мав план "знищення" Гази, який "виховувався на найвищому державному рівні". Також він  назвав "геноцидний намір" Ізраїлю очевидним.

Тому Південна Африка просить суд вплинути на припинення військової діяльності ЦАХАЛу в Секторі Гази.

Водночас прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що "лицемірство Південної Африки кричить до небес". "Сьогодні ми побачили перевернутий світ. Ізраїль звинувачують у геноциді, а він бореться з геноцидом", - додав він.

Нагадаємо 

Вчора в Міжнародному суді ООН стартував розгляд позову Південної Африки, яка звинувачує Ізраїль у вчиненні геноциду проти палестинців у Секторі Гази.

Ізраїль посилює удари по пов'язаних з Іраном цілях в Сирії - Reuters09.01.24, 10:24 • 27979 переглядiв

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,078.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,837.77