Израиль утверждает, что Южная Африка предоставила искаженную информацию Международному суду по делу о геноциде в Газе

Израиль заявляет, что Южно-Африканская Республика исказила правду перед Международным судом ООН во время обвинений Израиля в геноциде.

Об этом сообщили ВВС, пишет УНН.

Южная Африка, к сожалению, предоставила суду глубоко искаженную фактическую и юридическую картину, все ее дело основывается на намеренно подобранном, деконтекстуализированном и манипулятивном описании реальности текущих военных действий - заявил израильский адвокат Таль Беккер Международному суду.

Детали

Южная Африка утверждает, что Израиль нарушает конвенцию о предотвращении геноцида 1949 года, которую подписали оба государства.

По словам южноафриканского адвоката Тембека Нгкукайтоби, Израиль имел план "уничтожения" Газы, который "воспитывался на самом высоком государственном уровне". Также он назвал "геноцидное намерение" Израиля очевидным.

Поэтому Южная Африка просит суд повлиять на прекращение военной деятельности ЦАХАЛа в Секторе Газа.

В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "лицемерие Южной Африки кричит до небес". "Сегодня мы увидели перевернутый мир. Израиль обвиняют в геноциде, а он борется с геноцидом", - добавил он.

Напомним

Вчера в Международном суде ООН стартовало рассмотрение иска Южной Африки, которая обвиняет Израиль в совершении геноцида против палестинцев в Секторе Газа.

Израиль усиливает удары по связанным с Ираном целям в Сирии - Reuters