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У Міжнародному суді ООН стартував розгляд позову ПАР щодо визнання війни Ізраїлю в Газі геноцидом

У Міжнародному суді ООН стартував розгляд позову ПАР щодо визнання війни Ізраїлю в Газі геноцидом

Київ • УНН

 • 20973 перегляди

ПАР просить суд вжити термінових заходів “для захисту від подальшої, серйозної та непоправної шкоди правам палестинського народу".

У Міжнародному суді ООН сьогодні стартував розгляд позову Південної Африки, яка звинувачує Ізраїль у вчиненні геноциду проти палестинців у Секторі Гази. Про це пише The Guardian, передає УНН.  

Деталі 

Зокрема, ПАР просить суд вжити термінових заходів "для захисту від подальшої, серйозної та непоправної шкоди правам палестинського народу відповідно до конвенції про геноцид, яку далі безкарно порушують".

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Представники ПАР склали письмову заяву до Міжнародного суду ООН на 84 сторінки. У документі Південна Африка заявила: "Дії та бездіяльність Ізраїлю, на які скаржиться Південна Африка, є геноцидними за характером, оскільки вони спрямовані на знищення значної частини палестинського населення як національної, расової та етнічної групи".

Зазначається, що справи про геноцид можуть розглядатись роками, але Південна Африка просить суд швидко запровадити "тимчасові заходи" та "наказати Ізраїлю припинити вбивати та завдавати серйозних психічних і тілесних ушкоджень палестинцям у Газі".

Доповнення 

Ізраїль назвав позов "безпідставним" та "кривавим наклепом". Єрусалим заявив, що він обороняється, щоб захистити ізраїльтян, знищивши ХАМАС.

Напередодні розгляду справи прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу опублікував відео, у якому заявив, що Ізраїль воює з ХАМАСом, а не з палестинським населенням, і діє у повній відповідності до міжнародного права.

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Ізраїль не має наміру назавжди окупувати Газу або переміщувати її цивільне населення

- підкреслив Нетаньягу.

Нагадаємо

Угрупування ХАМАС використовувало лікарню Аль-Шифа в Газі для командування силами і утримання заручників, але евакуювали комплекс за кілька днів до того, як туди увійшли ізраїльські війська.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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