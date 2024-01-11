В Международном суде ООН стартовало рассмотрение иска ЮАР о признании войны Израиля в Газе геноцидом

В Международном суде ООН сегодня стартовало рассмотрение иска Южной Африки, которая обвиняет Израиль в совершении геноцида против палестинцев в Секторе Газа. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

Детали

В частности, ЮАР просит суд принять срочные меры "для защиты от дальнейшего, серьезного и непоправимого ущерба правам палестинского народа в соответствии с конвенцией о геноциде, которую дальше безнаказанно нарушают".

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Представители ЮАР составили письменное заявление в Международный суд ООН на 84 страницы. В документе Южная Африка заявила: "Действия и бездействие Израиля, на которые жалуется Южная Африка, являются геноцидными по характеру, поскольку они направлены на уничтожение значительной части палестинского населения как национальной, расовой и этнической группы".

Отмечается, что дела о геноциде могут рассматриваться годами, но Южная Африка просит суд быстро ввести "временные меры" и "приказать Израилю прекратить убивать и наносить серьезные психические и телесные повреждения палестинцам в Газе".

Дополнение

Израиль назвал иск "безосновательным" и "кровавой клеветой". Иерусалим заявил, что он обороняется, чтобы защитить израильтян, уничтожив ХАМАС.

Накануне рассмотрения дела премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал видео, в котором заявил, что Израиль воюет с ХАМАСом, а не с палестинским населением, и действует в полном соответствии с международным правом.

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Израиль не намерен навсегда оккупировать Газу или перемещать ее гражданское население - подчеркнул Нетаньяху.

Напомним,

Группировка ХАМАС использовала больницу Аль-Шифа в Газе для командования силами и удержания заложников, но эвакуировала комплекс за несколько дней до того, как туда вошли израильские войска.