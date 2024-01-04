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ХАМАС використовував лікарню Аль-Шифа в Газі, але евакуювався до прибуття ізраїльської армії - Reuters

ХАМАС використовував лікарню Аль-Шифа в Газі, але евакуювався до прибуття ізраїльської армії - Reuters

Київ • УНН

 • 23370 перегляди

Офіційний представник США на умовах анонімності заявив ЗМІ, що ХАМАС використовував лікарню Аль-Шифа в Газі у військових цілях, але встиг евакуюватися до прибуття ізраїльських військ.

Угрупування ХАМАС використовувало лікарню Аль-Шифа в Газі для командування силами і утримання заручників, але евакуювали комплекс за кілька днів до того, як туди увійшли ізраїльські війська. Про це заявив Reuters американський чиновник на умовах анонімності, передає УНН.

Деталі

За оцінками американських спецслужб, комплекс використовували ХАМАС і угрупування Палестинський ісламський джихад для командування силами, що воюють проти Ізраїлю.

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Американський уряд вважає, що ХАМАС використовував лікарняний комплекс і майданчики під ним для здійснення командно-контрольної діяльності, зберігання деякої кількості зброї і утримання кількох заручників, сказав американський чиновник.

Американські спецслужби отримали інформацію про те, що бойовики ХАМАС в основному евакуювалися з комплексу за кілька днів до операції Ізраїлю і знищили документи та електроніку, коли відходили.

Нагадаємо

В середині листопада ізраїльські наземні сили атакували лікарню "Аль-Шифа" в місті Газа, в якій все ще залишалися пацієнти. Ізраїль заявив, що лікарня розташована над тунелями, в яких розташовані штаб-квартири бойовиків ХАМАС. Вони використовували пацієнтів як живий щит.

Обстріл лікарні викликав тривогу за долю цивільних осіб і пацієнтів, які перебували в ній. Всесвітня організація охорони здоров'я описала відділення невідкладної допомоги в головному медичному закладі анклаву як таке, що нагадує "криваву баню".

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Також у листопаді речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що бойовики ХАМАСу ховаються в лікарні і використовують її як щит від військових дій, наражаючи на небезпеку пацієнтів і медичний персонал.

За ізраїльськими підрахунками, в результаті нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня загинуло 1200 осіб. Внаслідок подальшого нападу Ізраїлю на контрольовану ХАМАСом Газу загинуло понад 22 000 осіб, згідно з даними органів охорони здоров'я Гази.

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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