ХАМАС використовував лікарню Аль-Шифа в Газі, але евакуювався до прибуття ізраїльської армії - Reuters
Київ • УНН
Офіційний представник США на умовах анонімності заявив ЗМІ, що ХАМАС використовував лікарню Аль-Шифа в Газі у військових цілях, але встиг евакуюватися до прибуття ізраїльських військ.
Угрупування ХАМАС використовувало лікарню Аль-Шифа в Газі для командування силами і утримання заручників, але евакуювали комплекс за кілька днів до того, як туди увійшли ізраїльські війська. Про це заявив Reuters американський чиновник на умовах анонімності, передає УНН.
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За оцінками американських спецслужб, комплекс використовували ХАМАС і угрупування Палестинський ісламський джихад для командування силами, що воюють проти Ізраїлю.
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Американський уряд вважає, що ХАМАС використовував лікарняний комплекс і майданчики під ним для здійснення командно-контрольної діяльності, зберігання деякої кількості зброї і утримання кількох заручників, сказав американський чиновник.
Американські спецслужби отримали інформацію про те, що бойовики ХАМАС в основному евакуювалися з комплексу за кілька днів до операції Ізраїлю і знищили документи та електроніку, коли відходили.
Нагадаємо
В середині листопада ізраїльські наземні сили атакували лікарню "Аль-Шифа" в місті Газа, в якій все ще залишалися пацієнти. Ізраїль заявив, що лікарня розташована над тунелями, в яких розташовані штаб-квартири бойовиків ХАМАС. Вони використовували пацієнтів як живий щит.
Обстріл лікарні викликав тривогу за долю цивільних осіб і пацієнтів, які перебували в ній. Всесвітня організація охорони здоров'я описала відділення невідкладної допомоги в головному медичному закладі анклаву як таке, що нагадує "криваву баню".
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Також у листопаді речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що бойовики ХАМАСу ховаються в лікарні і використовують її як щит від військових дій, наражаючи на небезпеку пацієнтів і медичний персонал.
За ізраїльськими підрахунками, в результаті нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня загинуло 1200 осіб. Внаслідок подальшого нападу Ізраїлю на контрольовану ХАМАСом Газу загинуло понад 22 000 осіб, згідно з даними органів охорони здоров'я Гази.