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ХАМАС использовал больницу Аль-Шифа в Газе, но эвакуировался до прибытия израильской армии - Reuters

ХАМАС использовал больницу Аль-Шифа в Газе, но эвакуировался до прибытия израильской армии - Reuters

Киев • УНН

 • 23369 просмотра

Официальный представитель США на условиях анонимности заявил СМИ, что ХАМАС использовал больницу Аль-Шифа в Газе в военных целях, но успел эвакуироваться до прибытия израильских войск.

Группировка ХАМАС использовала больницу Аль-Шифа в Газе для командования силами и удержания заложников, но эвакуировали комплекс за несколько дней до того, как туда вошли израильские войска. Об этом заявил Reuters американский чиновник на условиях анонимности, передает УНН.

Детали

По оценкам американских спецслужб, комплекс использовали ХАМАС и группировка Палестинский исламский джихад для командования силами, воюющими против Израиля.

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Американское правительство считает, что ХАМАС использовал больничный комплекс и площадки под ним для осуществления командно-контрольной деятельности, хранения некоторого количества оружия и удержания нескольких заложников, сказал американский чиновник.

Американские спецслужбы получили информацию о том, что боевики ХАМАС в основном эвакуировались из комплекса за несколько дней до операции Израиля и уничтожили документы и электронику, когда отходили.

Напомним,

В середине ноября израильские наземные силы атаковали больницу "Аль-Шифа" в городе Газа, в которой все еще оставались пациенты. Израиль заявил, что больница расположена над туннелями, в которых расположены штаб-квартиры боевиков ХАМАС. Они использовали пациентов как живой щит.

Обстрел больницы вызвал тревогу за судьбу гражданских лиц и пациентов, находившихся в ней. Всемирная организация здравоохранения описала отделение неотложной помощи в главном медицинском учреждении анклава как напоминающее "кровавую баню".

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Также в ноябре спикер Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что боевики ХАМАСа скрываются в больнице и используют ее как щит от военных действий, подвергая опасности пациентов и медицинский персонал.

По израильским подсчетам, в результате нападения ХАМАС на Израиль 7 октября погибло 1200 человек. В результате последующего нападения Израиля на контролируемую ХАМАСом Газу погибло более 22 000 человек, согласно данным органов здравоохранения Газы.

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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