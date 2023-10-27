Місто-тунель під Газою: ХАМАС ховає під лікарнями свої військові центри та прикривається цивільними

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“Хамас перетворив лікарні на командні та контрольні центри та схованки для терористів і командирів ХАМАС. ... Терористи ХАМАСу діють всередині та під лікарнею Шифа та іншими лікарнями в Газі”, — заявив контр-адмірал Даніель Хагарі, головний військовий представник Ізраїлю.

Деталі

Головний військовий представник Ізраїлю на підтвердження своїх слів оприлюднив фотографії, діаграми та аудіозаписи, які, за його словами, показують, як ХАМАС використовує лікарні, щоб приховати командні пункти та точки входу в мережу тунелів.

На ізраїльські наземні війська в Газі чекає мережа тунелів ХАМАС. Палестинське ісламістське угруповання має різні типи тунелів, що пролягають під піщаною прибережною смугою площею 360 кв. За деякими оцінками їх глибина подекуди сягає до 80 метрів.

Перевірити заяви Хагарі не вдалося. Офіційний представник ХАМАС Еззат Ель-Решик заявив, що те, що повідомив речник армії Ізраїлю, “не має правдивих підстав”.

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Додатково

Оскільки Ізраїль контролює повітряний і морський доступ до Гази та 59 км із 72 км сухопутних кордонів — з Єгиптом 13 км на південь — тунелі є для ХАМАСу одним із небагатьох шляхів доставки озброєння та людей.

Крім того, ХАМАС спеціально заганяє ізраїльських солдатів на битви під землею в тісні місця, які добре знають лише бойовики. Таким чином вони намагається зрівняти сили з Ізраїлем, що має військову перевагу в авіації та бронетехніці.

Попри те, що Ізраїль вклав значні кошти у виявлення тунелів, включаючи оснащений датчиками підземний бар’єр, який він назвав “залізною стіною”, все ще вважається, що ХАМАС має діючі тунелі із зовнішнім світом.

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Більше того, ізраїльські джерела безпеки повідомили Reuters, що повітряні бомбардування Ізраїлю по Газі завдали незначної шкоди інфраструктурі тунелів ХАМАС. Адже цього тижня військово-морські командос бойовиків змогли здійснити атаку з моря на прибережні громади поблизу Гази.

Сполучені Штати вважають, що спецназ Ізраїлю зіткнеться з безпрецедентною проблемою, борючись із бойовиками, намагаючись уникнути вбивства заручників, які утримуються під землею, заявив американський чиновник.

Міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що дев’ятимісячна битва Іраку за відвоювання Мосула від “Ісламської держави” може виявитися легшою, ніж те, що чекає на ізраїльтян — ймовірно, буде “велика кількість СВУ (саморобних вибухових пристроїв), багато мін, та пасток.

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Місто-тунель

Вважається, що ХАМАС почав рити тунелі в середині 1990-х років, коли Ізраїль надав Організації визволення Палестини Ясіра Арафата певний ступінь самоврядування в Газі.

Мережа тунелів є основною причиною того, чому ХАМАС є сильнішим у Газі, ніж на Західному березі річки Йордан. Адже по той бік Йордану розташовані ізраїльські військові бази та пристрої моніторингу, що ускладнюють бойовикам доступ із Йорданії.

Прокладати тунелі стало легше у 2005 році, коли Ізраїль вивів своїх солдатів і поселенців з Гази, і коли ХАМАС переміг до влади на виборах 2006 року.

Невдовзі після цього військове крило ХАМАСу, бригади Ізз ель-Дін аль-Кассам, захопили Гілада Шаліта після того, як прокопалися на 600 метрів, щоб напасти на базу Керем Шалом на кордоні з Газою.

Через рік ХАМАС використовував тунелі в Газі, щоб завдати військового удару по силам Махмуда Аббаса, наступника Арафата на посаді лідера ООП.

Підземні ходи також активно використовують вже багато років контрабандисти. Так звані “комерційні тунелі” з Гази розташовуються під кордоном Рафаха. Відповідно до даних ЗМІ, які раніше розслідували це питання, вони мають ширину близько трьох футів (один метр — ред.) і для перетягування товарів у порожнистих бочках контрабандисти використовують лебідки.