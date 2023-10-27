Город-туннель под Газой: ХАМАС прячет под больницами свои военные центры и прикрывается гражданскими

Цитата

"Хамас превратил больницы в командные и контрольные центры и тайники для террористов и командиров ХАМАС. …Террористы ХАМАС действуют внутри и под больницей Шифа и другими больницами в Газе", — заявил контр-адмирал Даниэль Хагари, главный военный представитель Израиля.

Детали

Главный военный представитель Израиля в подтверждение своих слов обнародовал фотографии, диаграммы и аудиозаписи, показывающие, как ХАМАС использует больницы, чтобы скрыть командные пункты и точки входа в сеть туннелей.

Палестинская исламистская группировка имеет разные типы туннелей, пролегающих под песчаной прибрежной полосой площадью 360 кв. По некоторым оценкам их глубина кое-где достигает 80 метров.

Проверить заявления Хагари не удалось. Официальный представитель ХАМАС Эззат Эль-Решик заявил, мол то, что сообщил спикер армии Израиля: “не имеет правдивых оснований”.

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Дополнительно

Поскольку Израиль контролирует воздушный и морской доступ к Газе и 59 км из 72 км сухопутных границ – с Египтом 13 км к югу – тоннели являются для ХАМАС одним из немногих путей доставки вооружения и людей.

Кроме того, ХАМАС специально загоняет израильских солдат на битвы под землей в тесные места, хорошо знающие только боевики. Таким образом, они пытаются сравнять силы с Израилем, имеющим военное преимущество в авиации и бронетехнике.

Несмотря на то, что Израиль вложил значительные средства в обнаружение туннелей, включая оснащенный датчиками подземный барьер, который он назвал железной стеной, все еще считается, что ХАМАС имеет действующие туннели с внешним миром.

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Более того, израильские источники безопасности сообщили Reuters, что воздушные бомбардировки Израиля по Газе нанесли незначительный ущерб инфраструктуре туннелей ХАМАС. Ведь на этой неделе военно-морские коммандос боевиков смогли совершить атаку с моря на прибрежные общины вблизи Газы.

Соединенные Штаты считают, что спецназ Израиля столкнется с беспрецедентной проблемой, борясь с боевиками, пытаясь избежать убийства удерживаемых под землей заложников, заявил американский чиновник.

Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что девятимесячное сражение Ирака за отвоевание Мосула от «Исламского государства» может оказаться легче, чем то, что ожидает израильтян – вероятно, будет «большое количество СВУ (самодельных взрывных устройств), много мин, и ловушек.

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Город-туннель

Считается, что ХАМАС начал рыть туннели в середине 1990-х годов, когда Израиль предоставил Организации освобождения Палестины Ясира Арафата определенную степень самоуправления в Газе.

Сеть туннелей является основной причиной того, почему ХАМАС сильнее в Газе, чем на Западном берегу реки Иордан. Ведь по ту сторону Иордана расположены израильские военные базы и устройства мониторинга, усложняющие боевикам доступ из Иордании.

Прокладывать туннели стало легче в 2005 году, когда Израиль вывел своих солдат и поселенцев из Газы и когда ХАМАС победил к власти на выборах 2006 года.

Вскоре после этого военное крыло ХАМАС, бригады Изз эль-Дин аль-Кассам, захватили Гилада Шалита после того, как прокопались на 600 метров, чтобы напасть на базу Керем Шалом на границе с Газой.

Через год ХАМАС использовал туннели в Газе, чтобы нанести военный удар по силам Махмуда Аббаса, преемника Арафата в должности лидера ООП.

Подземные ходы также активно используют уже многие годы контрабандисты. Так называемые «коммерческие туннели» из Газы размещаются под границей Рафаха. Согласно данным СМИ, ранее расследовавшим этот вопрос, они имеют ширину около трех футов (один метр – ред.) и для перетаскивания товаров в полых бочках контрабандисты используют лебедки.