ЦАХАЛ сообщил о новом рейде в сопровождении истребителей на территории Газы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Израильские войска за прошедшие сутки совершили второй рейд в сектор Газа, во время которого были нанесены удары по боевикам и объектам ХАМАС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ЦАХАЛ в Telegram.
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“За прошедшие сутки ЦАХАЛ провел целенаправленные рейды в секторе Газа и нанес удары по десяткам объектов террористов, принадлежащих террористической организации ХАМАС”, - говорится в сообщении.
Детали
Наземные силы ЦАХАЛ в сопровождении истребителей и БПЛА провели новый рейд в центральной части сектора Газа. В ходе операции авиация и артиллерия ЦАХАЛ, как сообщается, нанесла удары по объектам террористической организации ХАМАС в районе Шуджайя и на всей территории сектора Газа.
По данным военных, в рейде участвовали пехота, инженерно-саперные и бронетанковые подразделения, а прикрытие с воздуха обеспечивали беспилотники и боевые вертолеты ВВС Израиля.
“Во время операции ЦАХАЛ обнаружил и поразил множество террористических объектов, в частности места запуска противотанковых ракет, центры управления войсками, а также террористов ХАМАС”, - указали израильские военные.
После окончания операции военнослужащие покинули район. Пострадавших среди военнослужащих ЦАХАЛ нет.
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