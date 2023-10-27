ЦАХАЛ сообщил о новом рейде в сопровождении истребителей на территории Газы

$41.080.11
45.050.50
ukru
Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив
10:26 • 41988 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 24300 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 48952 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 155936 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 58401 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 111908 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 163599 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 153818 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 154776 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 160046 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
5.9м/с
38%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 68356 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 71683 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 66658 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 89535 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 29238 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 41962 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 91145 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 155907 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 249721 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 301941 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Денис Шмыгаль

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Канада

Реклама
УНН Lite

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 814 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 30336 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 49307 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 48163 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 61096 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Facebook

Instagram

Тесла Модель Y

Телеграмма

ЦАХАЛ сообщил о новом рейде в сопровождении истребителей на территории Газы

Киев • УНН

 • 100319 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Израильские войска за прошедшие сутки совершили второй рейд в сектор Газа, во время которого были нанесены удары по боевикам и объектам ХАМАС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ЦАХАЛ в Telegram.

ЦАХАЛ сообщил о новом рейде в сопровождении истребителей на территории Газы

Цитата

“За прошедшие сутки ЦАХАЛ провел целенаправленные рейды в секторе Газа и нанес удары по десяткам объектов террористов, принадлежащих террористической организации ХАМАС”, - говорится в сообщении.

Детали

Наземные силы ЦАХАЛ в сопровождении истребителей и БПЛА провели новый рейд в центральной части сектора Газа. В ходе операции авиация и артиллерия ЦАХАЛ, как сообщается, нанесла удары по объектам террористической организации ХАМАС в районе Шуджайя и на всей территории сектора Газа.

По данным военных, в рейде участвовали пехота, инженерно-саперные и бронетанковые подразделения, а прикрытие с воздуха обеспечивали беспилотники и боевые вертолеты ВВС Израиля.

“Во время операции ЦАХАЛ обнаружил и поразил множество террористических объектов, в частности места запуска противотанковых ракет, центры управления войсками, а также террористов ХАМАС”, - указали израильские военные.

После окончания операции военнослужащие покинули район. Пострадавших среди военнослужащих ЦАХАЛ нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В египетском городе вблизи израильской границы прогремел взрыв

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.68
Bitcoin
$78,987.20
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.00
Золото
$3,024.70
Ethereum
$1,567.68