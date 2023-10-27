ЦАХАЛ повідомив про новий рейд у супроводі винищувачів на території Гази
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Ізраїльські війська минулої доби здійснили другий рейд у сектор Газа, під час якого було завдано ударів по бойовиках і об'єктах ХАМАС. Про це повідомляє УНН із посиланням на ЦАХАЛ у Telegram.
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“Минулої доби ЦАХАЛ провів цілеспрямовані рейди в секторі Газа і завдав ударів по десятках об'єктів терористів, що належать терористичній організації ХАМАС”, - йдеться у повідомленні.
Деталі
Наземні сили ЦАХАЛ в супроводі винищувачів і БПЛА провели новий рейд у центральній частині сектору Газа. Під час операції авіація й артилерія ЦАХАЛ, як повідомляється, завдала ударів по об'єктах терористичної організації ХАМАС у районі Шуджайя і на всій території сектора Газа.
За даними військових, у рейді брали участь піхота, інженерно-саперні та бронетанкові підрозділи, а прикриття з повітря забезпечували безпілотники і бойові вертольоти ВПС Ізраїлю.
“Під час операції ЦАХАЛ виявив і вразив безліч терористичних об'єктів, зокрема місця запуску протитанкових ракет, центри управління військами, а також терористів ХАМАС”, - вказали ізраїльські військові.
Після закінчення операції військовослужбовці покинули район. Постраждалих серед військовослужбовців ЦАХАЛ немає.
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