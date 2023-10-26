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ЦАХАЛ повідомив про нічний рейд з танками на території сектору Гази

Київ • УНН

 • 106939 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Армія оборони Ізраїлю заявляє, що вночі здійснила "цілеспрямований рейд" у північній частині сектора Газа за допомогою піхотних сил і танків, передає УНН.

ЦАХАЛ повідомив про нічний рейд з танками на території сектору Гази

Деталі

Повідомляється, що ізраїльські війська завдали ударів по численних терористах, інфраструктурі та пускових позиціях протитанкових керованих ракет.

Також ЦАХАЛ заявляє, що рейд є частиною підготовки прикордонної території до "наступних етапів війни", маючи на увазі повний наземний наступ. Вони додали, що війська покинули цей район після рейду.

Нагадаємо

Раніше начальник штабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Герці Халеві заявив, що терористичне угруповання ХАМАС "жалкує" про початок війни проти Ізраїлю, і визнає, що наземний наступ відкладається зі "стратегічних міркувань".

כוחות צה"ל בפיקוד חטיבת גבעתי ביצעו הלילה פשיטה ממוקדת באמצעות טנקים בשטח צפון רצועת עזה, כחלק מהכנת המרחב לשלבי הלחימה הבאים.
במסגרת הפעילות הכוחות איתרו ותקפו מחבלים רבים, השמידו תשתיות טרור, עמדות נ"ט וביצעו עבודות לארגון המרחב.
הכוחות יצאו מהמרחב בסיום המשימה pic.twitter.com/pWKfMV6Fz0

— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 26, 2023

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