ЦАХАЛ сообщил о ночном рейде с танками на территории сектора Газа

Детали

Сообщается, что израильские войска нанесли удары по многочисленным террористам, инфраструктуре и пусковым позициям противотанковых управляемых ракет.

Также ЦАХАЛ заявляет, что рейд является частью подготовки приграничной территории к "следующим этапам войны", имея в виду полное наземное наступление. Они добавили, что войска покинули этот район после рейда.

Напомним

Ранее начальник штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви заявил, что террористическая группировка ХАМАС "сожалеет" о начале войны против Израиля, и признает, что наземное наступление откладывается по "стратегическим соображениям".

כוחות צה "ל בפיקוד חטיבת גבעתי ביצעו הלילה פשיטה ממוקדת באמצעות טנקים בשטח צפון רצועת עזה, כחלק מהכנת המרחב לשלבי הלחימה הבאים.

במסגרת הפעילות הכוחות איתרו ותקפו מחבלים רבים, השמידו תשתיות טרור, עמדות נ "ט וביצעו עבודות לארגון המרחב.

הכוחות יצאו מהמרחב בסיום המשימה pic.twitter.com/pWKfMV6Fz0