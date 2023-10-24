Через "тактичні, стратегічні" фактори: в ЦАХАЛ пояснили, чому відкладається наземна операція в Газі

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“Ізраїль знаходиться в розпалі війни, яку розв’язала терористична група ХАМАС, яка уже шкодує про це”, — сказав він на пресконференції біля кордону з Газою.

“Ми підготувалися до цього. ЦАХАЛ і Південне командування підготували якісні наступальні плани для досягнення цілей війни”, — каже він. “ЦАХАЛ готовий до (наземного) маневру, і ми приймемо рішення з політичним ешелоном щодо форми та часу наступного етапу”, — каже Халеві.

Він каже, що є “тактичні і навіть стратегічні міркування”, які затримують наземний наступ, але вони дозволяють ЦАХАЛу краще підготуватися.

“Ми використовуємо кожну хвилину, щоб бути ще більш підготовленими”, — каже він. “І з кожною хвилиною, що минає на тому боці, ми завдаємо противнику ще сильніших ударів. Вбивати терористів, руйнувати інфраструктуру, збирати більше розвідданих для наступного етапу”, — додає він.

Халеві каже: “Це наша держава, наш дім, і ми будемо його захищати всіма засобами.

“Те, що сталося (7 жовтня, коли ХАМАС вбив 1400 людей в Ізраїлі) є безпрецедентним з моменту заснування держави. Це вимагатиме фундаментальних змін у нашій безпеці...

Ця війна має одну адресу: керівництво ХАМАС і всі ті, хто діяв під його командуванням. Вони заплатять ціну за те, що зробили”, — каже він.

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Він каже, що ніхто не повинен сумніватися в жорстокості та варварстві ХАМАС. “Ми рекомендуємо ХАМАС з повагою ставитися до громадян Ізраїлю, яких він тримає в заручниках”. Це “суттєво”, каже він, але не має жодного відношення до “серйозності поводження”, яке ЦАХАЛ запропонує ХАМАС. За його словами, немає нічого, що могло б будь-яким чином спокутувати те, що ХАМАС зробив 7 жовтня, “і відтоді — кожному із заручників, убитих та їхніх родин”.

“ЦАХАЛ бореться з ХАМАС, а не з населенням Гази. ЦАХАЛ хоче, щоб жителі Гази пройшли через цю війну якомога неушкодженими”, — каже він, тому Ізраїль закликає жителів евакуюватися в безпечні райони, де вони знайдуть їжу, воду та ліки. “Кожен житель Гази повинен прийняти відповідальне рішення (евакуюватися) заради свого життя”.