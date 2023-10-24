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Из-за "тактических, стратегических" факторов: в ЦАХАЛ объяснили, почему откладывается наземная операция в Газе

Киев • УНН

 • 130352 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Начальник штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви говорит, что террористическая группировка ХАМАС “сожалеет” о начале войны против Израиля, и признает, что наземное наступление откладывается по “стратегическим соображениям”, передает УНН с ссылкой на Times of Israel.

Из-за "тактических, стратегических" факторов: в ЦАХАЛ объяснили, почему откладывается наземная операция в Газе

Детали

“Израиль находится в разгаре войны, которую развязала террористическая группа ХАМАС, которая уже сожалеет об этом”, — сказал он на пресс-конференции возле границы с Газой.

“Мы подготовились к этому. ЦАХАЛ и Южное командование подготовили качественные наступательные планы для достижения целей войны”, — говорит он. “ЦАХАЛ готов к (наземному) маневру, и мы примем решение с политическим эшелоном относительно формы и времени следующего этапа”, — говорит Халеви.

Он говорит, что есть “тактические и даже стратегические соображения”, которые задерживают наземное наступление, но они позволяют ЦАХАЛу лучше подготовиться.

“Мы используем каждую минуту, чтобы быть еще более подготовленными”, — говорит он. “И с каждой минутой, проходящей на той стороне, мы наносим противнику еще более сильные удары. Убивать террористов, разрушать инфраструктуру, собирать больше разведданных для следующего этапа”, — добавляет он.

Халеви говорит: “Это наше государство, наш дом, и мы будем его защищать всеми средствами.

“То, что произошло (7 октября, когда ХАМАС убил 1400 человек в Израиле) является беспрецедентным с момента основания государства. Это потребует фундаментальных изменений в нашей безопасности...

Эта война имеет один адрес: руководство ХАМАС и все те, кто действовал под его командованием. Они заплатят цену за то, что сделали”, — говорит он.

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Он говорит, что никто не должен сомневаться в жестокости и варварстве ХАМАС. “Мы рекомендуем ХАМАС с уважением относиться к гражданам Израиля, которых он держит в заложниках”. Это “существенно”, говорит он, но не имеет никакого отношения к “серьезности обращения”, которое ЦАХАЛ предложит ХАМАС. По его словам, нет ничего, что могло бы каким-либо образом искупить то, что ХАМАС сделал 7 октября, “и с тех пор — каждому из заложников, убитых и их семей”.

“ЦАХАЛ борется с ХАМАС, а не с населением Газы. ЦАХАЛ хочет, чтобы жители Газы прошли через эту войну как можно невредимыми”, — говорит он, поэтому Израиль призывает жителей эвакуироваться в безопасные районы, где они найдут еду, воду и лекарства. “Каждый житель Газы должен принять ответственное решение (эвакуироваться) ради своей жизни”.

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