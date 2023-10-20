Хочуть добитися звільнення заручників: США просять Ізраїль відкласти наземну операцію в Газі

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За даними ЗМІ, переговори з ХАМАСом, який США і ЄС визнали терористами, є делікатними і можуть провалитися, заявили люди, які побажали залишитися анонімними для обговорення питань, які не є публічними. Але вони сказали, що є ознаки того, що група може погодитися відпустити принаймні частину цивільних осіб, захоплених її бійцями під час смертоносного рейду 7 жовтня, не вимагаючи натомість Ізраїль звільнити полонених.

За словами офіційних осіб, Ізраїль під тиском США погодився відкласти військову операцію. Останніми днями Ізраїль публічно змінив свій тон щодо планів операції, запропонувавши більш обмежений підхід, який може зменшити жертви серед цивільного населення.

Нагадаємо

Пізно в п’ятницю ХАМАС заявив, що звільнив жінку та її дочку, обидві громадянки США, “у відповідь на зусилля Катару”. Однак негайного підтвердження цього не було.

ХАМАС взяв у заручники понад 200 осіб під час нападу 7 жовтня, у результаті якого загинуло понад 1400 осіб. Їх утримують у Газі, де ізраїльські авіаудари та блокада поставок спричинили гуманітарну кризу. Понад 20 заручників — підлітки та маленькі діти, 10-20 із них старше 60 років, повідомили ізраїльські військові в п’ятницю. Серед них десятки громадян США, Великої Британії, Франції та інших країн.

Речники Білого дому, як і уряд Ізраїлю, відмовилися від коментарів. Катар не відповів на запит щодо цієї статті. 16 жовтня озброєне крило ХАМАС заявило, що неізраїльські заручники будуть звільнені, “коли це дозволять обставини на місці”.