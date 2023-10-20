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Хотят добиться освобождения заложников: США просят Израиль отложить наземную операцию в Газе

Киев • УНН

 • 202581 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Правительства США и Европы давили на Израиль, чтобы он отложил наземное вторжение в Газу, чтобы выиграть время для тайных переговоров, которые ведутся через Катар, чтобы добиться освобождения заложников, которых удерживает ХАМАС. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на слова людей, знакомых с этими усилиями, передает УНН.

Хотят добиться освобождения заложников: США просят Израиль отложить наземную операцию в Газе

Детали

По данным СМИ, переговоры с ХАМАСом, который США и ЕС признали террористами, являются деликатными и могут провалиться, заявили люди, пожелавшие остаться анонимными для обсуждения вопросов, которые не являются публичными. Но они сказали, что есть признаки того, что группа может согласиться отпустить по крайней мере часть гражданских лиц, захваченных ее бойцами во время смертоносного рейда 7 октября, не требуя взамен Израиль освободить пленных.

По словам официальных лиц, Израиль под давлением США согласился отложить военную операцию. В последние дни Израиль публично изменил свой тон в отношении планов операции, предложив более ограниченный подход, который может уменьшить жертвы среди гражданского населения.

Напомним

Поздно в пятницу ХАМАС заявил, что освободил женщину и ее дочь, обе гражданки США, “в ответ на усилия Катара”. Однако немедленного подтверждения этого не было.

ХАМАС взял в заложники более 200 человек во время нападения 7 октября, в результате которого погибло более 1400 человек. Их удерживают в Газе, где израильские авиаудары и блокада поставок вызвали гуманитарный кризис. Более 20 заложников — подростки и маленькие дети, 10-20 из них старше 60 лет, сообщили израильские военные в пятницу. Среди них десятки граждан США, Великобритании, Франции и других стран.

Представители Белого дома, как и правительство Израиля, отказались от комментариев. Катар не ответил на запрос относительно этой статьи. 16 октября вооруженное крыло ХАМАС заявило, что неизраильские заложники будут освобождены, “когда это позволят обстоятельства на месте”.

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