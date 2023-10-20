У ХАМАС заявили, що звільнили двох американських заручників

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Заручники, мати та її донька, були звільнені “з гуманітарних причин” у відповідь на посередницькі зусилля Катару, йдеться у заяві бригади Аль-Касам.

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Нагадаємо

Міністерство фінансів США оголосило про санкції “проти десяти ключових членів терористичної групи ХАМАС, оперативників і фінансових посередників у Газі та інших місцях”.