У ХАМАС заявили, що звільнили двох американських заручників
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. ХАМАС звільнив двох американських заручників. Про це заявив речник збройного крила ХАМАС, передає УНН із посиланням на The Guardian.
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Заручники, мати та її донька, були звільнені “з гуманітарних причин” у відповідь на посередницькі зусилля Катару, йдеться у заяві бригади Аль-Касам.
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Нагадаємо
Міністерство фінансів США оголосило про санкції “проти десяти ключових членів терористичної групи ХАМАС, оперативників і фінансових посередників у Газі та інших місцях”.