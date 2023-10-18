США оголосили про санкції проти десяти "ключових" членів ХАМАС
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Міністерство фінансів США оголосило про санкції «проти десяти ключових членів терористичної групи ХАМАС, оперативників і фінансових посередників у Газі та інших місцях», передає УНН.
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«Ці особи підтримували ХАМАС та інші терористичні організації, дозволяючи ХАМАС здійснювати свій жорстокий тероризм і вчиняти такі дії, як жорстока атака на Ізраїль», — йдеться в заяві Держдепу.
«Сьогоднішні дії спрямовані проти терористів ХАМАС і їх мережі підтримки, а не проти палестинців», — уточнює Держдепартамент.
Нагадаємо
Президент США Джо Байден розглядає можливість звернення до Конгресу із запитом на додаткове фінансування на близько 100 мільярдів доларів. Пакет міститиме гроші на оборонну допомогу Ізраїлю та Україні, охорону кордону та допомогу країнам Індо-Тихоокеанського регіону, зокрема Тайваню.