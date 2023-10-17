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Байден проситиме Конгрес виділити для України та Ізраїлю 100 млрд доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Президент США Джо Байден розглядає можливість звернення до Конгресу із запитом на додаткове фінансування на близько 100 мільярдів доларів. Пакет міститиме гроші на оборонну допомогу Ізраїлю та Україні, охорону кордону та допомогу країнам Індо-Тихоокеанського регіону, зокрема Тайваню. Про це пише Bloomberg із посиланням на людей, обізнаних із цим питанням, передає УНН.

Байден проситиме Конгрес виділити для України та Ізраїлю 100 млрд доларів

Деталі

Джерело, знайоме із зусиллями Білого дому щодо координації запиту, уточнило, що подробиці додаткового фінансування ще опрацьовують. За словами співрозмовника, сума в пакеті буде покривати весь фінансовий рік.

У Bloomberg припускають, що сам розмір запиту, ймовірно, зустріне опір у Палаті представників Конгресу США. Оскільки головний кандидат на посаду нового спікера після відставки Кевіна Маккарті Джим Джордан скептично ставиться до подальшої підтримки України, а консерватори вимагали не прив’язувати допомогу Ізраїлю до допомоги Україні.

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер у вівторок заявив, що очікує, що адміністрація надішле запит «до кінця цього тижня» і що він включатиме військову, дипломатичну, розвідувальну та гуманітарну допомогу для Ізраїлю.

Цитата

«Ми хотіли б отримати додатковий пакет якнайшвидше, оскільки потреби великі як в Ізраїлі, так і в Україні», – сказав він.

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