Байден заявив, що США можуть одночасно підтримувати Україну та Ізраїль
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Президент США Джо Байден відкинув ідею про те, що Сполучені Штати не можуть одночасно підтримувати Україну у війні проти росії та Ізраїль у його війні проти ХАМАС. Про це повідомило The Hill, пише УНН.
Цитата
"Заради бога, ми - Сполучені Штати Америки, наймогутніша нація в історії - не у світі, а в історії світу, - сказав Байден в інтерв'ю програмі «60 Minutes», яке вийшло в ефір у неділю. - Ми можемо подбати про ці питання і при цьому підтримувати нашу спільну міжнародну оборону".
Деталі
Байден стверджував, що ці два конфлікти «переважно» пов'язані з безпекою американського народу.
"В Україні однією з моїх цілей було не дати (президенту росії володимиру путіну), який сам скоїв воєнні злочини - мати можливість окупувати незалежну країну, яка межує з союзниками по НАТО і перебуває на кордоні з росією, - сказав Байден. - Уявіть, що сталося б зараз, якби він зміг досягти успіху. Ви коли-небудь знали про велику війну в Європі, в яку ми не були втягнуті? Ми не хочемо, щоби це сталося".
"Ми хочемо переконатися, що ці демократії є стійкими. І Україна має вирішальне значення у забезпеченні того, щоб це сталося", - додав Байден.
Нагадаємо
Раніше голова Пентагону Ллойд Остін вже заявляв, що США здатні й будуть підтримувати Україну та Ізраїль.
Міністерка Сухопутних військ США Крістін Вормут зауважувала, що Конгресу потрібно буде схвалити додаткове фінансування, щоб гарантувати, що плани Пентагону з виробництва та придбання боєприпасів зможуть одночасно задовольнити потреби як Ізраїлю, так і України.