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США здатні підтримувати Україну та Ізраїль – глава Пентагону

США здатні підтримувати Україну та Ізраїль – глава Пентагону

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. США здатні й будуть підтримувати Україну та Ізраїль. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін під час брифінгу за підсумками «Рамштайну-16», передає кореспондент УНН.

Цитата

«Я спілкуюсь із конгресменами й двопартійна підтримка України зберігається. Звичайно потрібен час, щоб досягнути тих чи інших рішень…Ми здатні підтримувати, як зусилля Україні, так і в Ізраїлі. Абсолютно ми можемо робити те і те, і ми будемо це робити», - сказав Остін.

Додамо

Президент Володимир Зеленський, коментуючи вплив конфлікту на Близькому Сході на підтримку України, заявив, що партнери запевняють, що Київ все одно буде отримувати допомогу. Проте у будь-якому випадку чим більше викликів, тим більше потрібно розфокусовувати свою увагу.

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