Зеленський про вплив конфлікту на Близькому Сході: партнери запевняють, що ніхто не кине Україну

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«Ми підіймали питання щодо напруженої ситуації в Ізраїлі, і як це може впливати. Авжеж партнери запевняють, що Україна все одно буде отримувати допомогу, ніхто не буде кидати Україну. Ми віримо нашим партнерам, але без сумніву можу сказати, що у будь-якому випадку чим більше викликів, тим більше потрібно розфокусовувати свою увагу. Це абсолютно зрозуміло», - сказав Зеленський.

Доповнення

Зеленський заявляв, що Україна вважає, що росія одна серед тих країн, яка допомагала та стоїть за нападом терористичного угрупування ХАМАСу на Ізраїль.

Аналітики інституту вивчення війни заявили, що російський уряд використовує та, ймовірно, продовжить використання нападу ХАМАСу в Ізраїлі, аби зменшили підтримку України з боку Заходу та США.