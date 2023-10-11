Зеленський про вплив конфлікту на Близькому Сході: партнери запевняють, що ніхто не кине Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Президент Володимир Зеленський, коментуючи вплив конфлікту на Близькому Сході на підтримку України, заявив, що партнери запевняють, що Київ все одно буде отримувати допомогу. Проте у будь-якому випадку чим більше викликів, тим більше потрібно розфокусовувати свою увагу. Про це він сказав під час зустріч із представниками ЗМІ спільно з прем’єр-міністром Королівства Бельгія Александром Де Кроо, передає кореспондент УНН.
Цитата
«Ми підіймали питання щодо напруженої ситуації в Ізраїлі, і як це може впливати. Авжеж партнери запевняють, що Україна все одно буде отримувати допомогу, ніхто не буде кидати Україну. Ми віримо нашим партнерам, але без сумніву можу сказати, що у будь-якому випадку чим більше викликів, тим більше потрібно розфокусовувати свою увагу. Це абсолютно зрозуміло», - сказав Зеленський.
Доповнення
Зеленський заявляв, що Україна вважає, що росія одна серед тих країн, яка допомагала та стоїть за нападом терористичного угрупування ХАМАСу на Ізраїль.
Аналітики інституту вивчення війни заявили, що російський уряд використовує та, ймовірно, продовжить використання нападу ХАМАСу в Ізраїлі, аби зменшили підтримку України з боку Заходу та США.