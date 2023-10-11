Зеленский о влиянии конфликта на Ближнем Востоке: партнеры уверяют, что никто не бросит Украину

КИЕВ. 11 октября. УНН. Президент Владимир Зеленский, комментируя влияние конфликта на Ближнем Востоке на поддержку Украины, заявил, что партнеры уверяют, что Киев все равно будет получать помощь. Однако в любом случае чем больше вызовов, тем больше нужно расфокусировать свое внимание. Об этом он сказал во время встречи с представителями СМИ совместно с премьер-министром Королевства Бельгия Александром Де Кроо, передает корреспондент УНН.