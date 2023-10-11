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Зеленский о влиянии конфликта на Ближнем Востоке: партнеры уверяют, что никто не бросит Украину

Киев • УНН

 • 366517 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Президент Владимир Зеленский, комментируя влияние конфликта на Ближнем Востоке на поддержку Украины, заявил, что партнеры уверяют, что Киев все равно будет получать помощь. Однако в любом случае чем больше вызовов, тем больше нужно расфокусировать свое внимание. Об этом он сказал во время встречи с представителями СМИ совместно с премьер-министром Королевства Бельгия Александром Де Кроо, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Мы поднимали вопросы относительно напряженной ситуации в Израиле, и как это может влиять. Конечно партнеры уверяют, что Украина все равно будет получать помощь, никто не будет бросать Украину. Мы верим нашим партнерам, но без сомнения могу сказать, что в любом случае чем больше вызовов, тем больше нужно расфокусировать свое внимание. Это абсолютно понятно», - сказал Зеленский.

Дополнение

Зеленский заявлял, что Украина считает, что россия одна из тех стран, которая помогала и стоит за нападением террористической группировки ХАМАСа на Израиль.

Аналитики Института изучения войны заявили, что российское правительство использует и, вероятно, продолжит использование нападения ХАМАСа в Израиле, чтобы уменьшили поддержку Украины со стороны Запада и США.

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