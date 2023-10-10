рф одна з тих, хто стоїть за нападом ХАМАСу на Ізраїль – Зеленський

Цитата

«Хто стоїть за ХАМАСом? Я думаю, відповідь достатньо проста, той хто їх підтримує. Підтримує публічно, підтримує зброєю. Це ж не один день відбувається. Я думаю, що тут може бути розгорнута відповідь, яку ви самі можете знайти…Ми вважаємо, що росія одна серед тих, хто допомагав і стоїть за такими відповідним кроками», - сказав Зеленський.

Доповнення

Аналітики інституту вивчення війни заявили, що російський уряд використовує та, ймовірно, продовжить використання нападу ХАМАСу в Ізраїлі, аби зменшили підтримку України з боку Заходу та США.

Центр національного спротиву повідомляв, що частина бойовиків пвк «вагнер», які вибули з білорусі в напрямку країн Африки, були залучені в підготовці та передачі бойового досвіду терористам ХАМАС для атаки на Ізраїль.