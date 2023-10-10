рф одна з тих, хто стоїть за нападом ХАМАСу на Ізраїль – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Україна вважає, що росія одна серед тих країн, яка допомагала та стоїть за нападом терористичного угрупування ХАМАСу на Ізраїль. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом, передає кореспондент УНН.
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«Хто стоїть за ХАМАСом? Я думаю, відповідь достатньо проста, той хто їх підтримує. Підтримує публічно, підтримує зброєю. Це ж не один день відбувається. Я думаю, що тут може бути розгорнута відповідь, яку ви самі можете знайти…Ми вважаємо, що росія одна серед тих, хто допомагав і стоїть за такими відповідним кроками», - сказав Зеленський.
Доповнення
Аналітики інституту вивчення війни заявили, що російський уряд використовує та, ймовірно, продовжить використання нападу ХАМАСу в Ізраїлі, аби зменшили підтримку України з боку Заходу та США.
Центр національного спротиву повідомляв, що частина бойовиків пвк «вагнер», які вибули з білорусі в напрямку країн Африки, були залучені в підготовці та передачі бойового досвіду терористам ХАМАС для атаки на Ізраїль.