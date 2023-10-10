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рф одна из тех, кто стоит за нападением ХАМАСа на Израиль - Зеленский

Киев • УНН

 • 422837 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Украина считает, что россия одна из тех стран, которые помогли и стоят за нападением террористической группировки ХАМАСа на Израиль. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Кто стоит за ХАМАСом? Я думаю, ответ достаточно прост, тот кто их поддерживает. Поддерживает публично, поддерживает оружием. Это же не один день происходит. Я думаю, что здесь может быть развернут ответ, который вы сами можете найти…Мы считаем, что россия одна среди тех, кто помогал и стоит за такими соответствующими шагами», - сказал Зеленский.

Дополнение

Аналитики Института изучения войны заявили, что российское правительство использует и, вероятно, продолжит использование нападения ХАМАСа в Израиле, чтобы уменьшили поддержку Украины со стороны Запада и США.

Центр национального сопротивления сообщал, что часть боевиков чвк «вагнер», выбывших из беларуси в направлении стран Африки, были привлечены в подготовке и передаче боевого опыта террористам ХАМАС для атаки на Израиль.

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