Цитата

«Ключовими напрямами підготовки бойовиків ХАМАС стали навчання штурму та застосування малих безпілотних апаратів для скиду вибухового матеріалу. Лише росіяни, серед союзників ХАМАСу, мають досвід застосування дронів з механізмами скиду по техніці ворога. Саме його “вагнерівці” і передавали бойовикам ХАМАСу під час навчань в країнах Африки», - ідеться в повідомленні.

Центр національного спротиву висловив вдячність білоруському підпіллю за інформацію про ворога.

Доповнення

Аналітики інституту вивчення війни заявили, що російський уряд використовує та, ймовірно, продовжить використання нападу ХАМАСу в Ізраїлі, аи зменшили підтримку України з боку Заходу та США.

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