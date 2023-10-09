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Інструктори пвк “вагнер” готували ХАМАС до атаки на Ізраїль - ЦНС

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Частина бойовиків пвк «вагнер», які вибули з білорусі в напрямку країн Африки, були залучені в підготовці та передачі бойового досвіду терористам ХАМАС для атаки на Ізраїль. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Цитата

«Ключовими напрямами підготовки бойовиків ХАМАС стали навчання штурму та застосування малих безпілотних апаратів для скиду вибухового матеріалу. Лише росіяни, серед союзників ХАМАСу, мають досвід застосування дронів з механізмами скиду по техніці ворога. Саме його “вагнерівці” і передавали бойовикам ХАМАСу під час навчань в країнах Африки», - ідеться в повідомленні.

Центр національного спротиву висловив вдячність білоруському підпіллю за інформацію про ворога.

Доповнення

Аналітики інституту вивчення війни заявили, що російський уряд використовує та, ймовірно, продовжить використання нападу ХАМАСу в Ізраїлі, аи зменшили підтримку України з боку Заходу та США.

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