Інструктори пвк “вагнер” готували ХАМАС до атаки на Ізраїль - ЦНС
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Частина бойовиків пвк «вагнер», які вибули з білорусі в напрямку країн Африки, були залучені в підготовці та передачі бойового досвіду терористам ХАМАС для атаки на Ізраїль. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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«Ключовими напрямами підготовки бойовиків ХАМАС стали навчання штурму та застосування малих безпілотних апаратів для скиду вибухового матеріалу. Лише росіяни, серед союзників ХАМАСу, мають досвід застосування дронів з механізмами скиду по техніці ворога. Саме його “вагнерівці” і передавали бойовикам ХАМАСу під час навчань в країнах Африки», - ідеться в повідомленні.
Центр національного спротиву висловив вдячність білоруському підпіллю за інформацію про ворога.
Доповнення
Аналітики інституту вивчення війни заявили, що російський уряд використовує та, ймовірно, продовжить використання нападу ХАМАСу в Ізраїлі, аи зменшили підтримку України з боку Заходу та США.
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