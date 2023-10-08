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Подоляк назвав росію ключовим спонсором глобального тероризму

Подоляк назвав росію ключовим спонсором глобального тероризму

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Радник глави ОП Михайло Подоляк відреагував на події в Ізраїлі, назвавши москву "ключовим спонсором глобального тероризму та автором краху міжнародного права". Про це він написав у Х/Twitter, передає УНН.

Деталі

Він підкреслив, що все що робить росія в Україні — це руйнування глобальної безпеки, глобальних правил, глобальних угод. Як наслідок, зауважив Подоляк, світ занурюється в хаос, а терористичні спільноти починають поводитися все зухваліше, агресивніше і навіть оголошувати війни цілим країнам.

“Рішення проблеми одне (якщо, звичайно, ми хочемо повернутися до передбачуваності та стабільності): різке прискорення поразки росії. Як ключовий спонсор глобального тероризму і як автор навмисного краху міжнародного права”, - написав радник ОП.

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