Подоляк назвав росію ключовим спонсором глобального тероризму

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Він підкреслив, що все що робить росія в Україні — це руйнування глобальної безпеки, глобальних правил, глобальних угод. Як наслідок, зауважив Подоляк, світ занурюється в хаос, а терористичні спільноти починають поводитися все зухваліше, агресивніше і навіть оголошувати війни цілим країнам.

“Рішення проблеми одне (якщо, звичайно, ми хочемо повернутися до передбачуваності та стабільності): різке прискорення поразки росії. Як ключовий спонсор глобального тероризму і як автор навмисного краху міжнародного права”, - написав радник ОП.

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