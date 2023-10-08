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кремль, ймовірно, використає атаки ХАМАС на Ізраїль, аби зменшити підтримку України - ISW

кремль, ймовірно, використає атаки ХАМАС на Ізраїль, аби зменшити підтримку України - ISW

Київ • УНН

 • 2681051 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Аналітики інституту вивчення війни заявили, що російський уряд використовує та, ймовірно, продовжить використання нападу ХАМАСу в Ізраїлі, аи зменшили підтримку України з боку Заходу та США, пише УНН.

Деталі 

кремль посилив кілька інформаційних операцій після терактів ХАМАС в Ізраїлі 7 жовтня, звинувачуючи насамперед Захід у тому, що він нехтує конфліктами на Близькому Сході заради підтримки України. Також росіяни вважають, що міжнародна спільнота перестане звертати увагу на Україну, зосереджуючи увагу на Близькому Сході. 

Заступник голови Ради безпеки росії дмитро медведєв стверджував, що Сполучені Штати та їхні союзники повинні «зайнятись» роботою над «палестинсько-ізраїльським врегулюванням», а не «втручатись» у росію та надавати Україні військову допомогу. 

Такі наративи кремля, зазначають аналітики, націлені на західну аудиторія, аби посіяти зерно розбрату та зменшити підтримку України. Також подібним пропагандисти прагнуть деморалізувати українське суспільство, стверджуючи, що Україна втратить міжнародну підтримку, і має намір запевнити російську внутрішню аудиторію, що міжнародна спільнота ігноруватиме військові зусилля України.

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