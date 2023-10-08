кремль, ймовірно, використає атаки ХАМАС на Ізраїль, аби зменшити підтримку України - ISW

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кремль посилив кілька інформаційних операцій після терактів ХАМАС в Ізраїлі 7 жовтня, звинувачуючи насамперед Захід у тому, що він нехтує конфліктами на Близькому Сході заради підтримки України. Також росіяни вважають, що міжнародна спільнота перестане звертати увагу на Україну, зосереджуючи увагу на Близькому Сході.

Заступник голови Ради безпеки росії дмитро медведєв стверджував, що Сполучені Штати та їхні союзники повинні «зайнятись» роботою над «палестинсько-ізраїльським врегулюванням», а не «втручатись» у росію та надавати Україні військову допомогу.

Такі наративи кремля, зазначають аналітики, націлені на західну аудиторія, аби посіяти зерно розбрату та зменшити підтримку України. Також подібним пропагандисти прагнуть деморалізувати українське суспільство, стверджуючи, що Україна втратить міжнародну підтримку, і має намір запевнити російську внутрішню аудиторію, що міжнародна спільнота ігноруватиме військові зусилля України.

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