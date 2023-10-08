кремль, вероятно, использует атаки ХАМАС на Израиль, чтобы уменьшить поддержку Украины - ISW

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Киев • УНН

 • 2681048 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Аналитики Института изучения войны заявили, что российское правительство использует и, вероятно, продолжит использование нападения ХАМАСа в Израиле, и уменьшили поддержку Украины со стороны Запада и США, пишет УНН.

Детали 

кремль усилил несколько информационных операций после терактов ХАМАС в Израиле 7 октября, обвиняя прежде всего Запад в том, что он пренебрегает конфликтами на Ближнем Востоке ради поддержки Украины. Также россияне считают, что международное сообщество перестанет обращать внимание на Украину, сосредотачивая внимание на Ближнем Востоке. 

Заместитель председателя Совета Безопасности россии дмитрий медведев утверждал, что Соединенные Штаты и их союзники должны «заниматься» работой над «палестинско-израильским урегулированием», а не «вмешиваться» в россию и оказывать Украине военную помощь. 

Такие нарративы кремля, отмечают аналитики, нацелены на западную аудиторию, чтобы посеять зерно раздора и уменьшить поддержку Украины. Также подобным пропагандисты стремятся деморализовать украинское общество, утверждая, что Украина потеряет международную поддержку, и намерена заверить российскую внутреннюю аудиторию, что международное сообщество будет игнорировать военные усилия Украины.

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