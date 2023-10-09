Инструкторы чвк "вагнер" готовили ХАМАС к атаке на Израиль - ЦНС
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Часть боевиков чвк «вагнер», выбывших из беларуси в направлении стран Африки, были привлечены в подготовке и передаче боевого опыта террористам ХАМАС для атаки на Израиль. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
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«Ключевыми направлениями подготовки боевиков ХАМАС стали обучение штурму и применение малых беспилотных аппаратов для сброса взрывного материала. Только россияне, среди союзников ХАМАСа, имеют опыт применения дронов с механизмами сброса по технике врага. Именно его “вагнеровцы” и передавали боевикам ХАМАСу во время учений в странах Африки», - говорится в сообщении.
Центр национального сопротивления выразил благодарность белорусскому подполью за информацию о враге.
Дополнение
Аналитики Института изучения войны заявили, что российское правительство использует и, вероятно, продолжит использование нападения ХАМАСа в Израиле, чтобы уменьшили поддержку Украины со стороны Запада и США.
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