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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США способны поддерживать Украину и Израиль – глава Пентагона.

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 октября. УНН. США способны и будут поддерживать Украину и Израиль. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время брифинга по итогам «Рамштайна-16», передает корреспондент УНН.

Цитата

«Я общаюсь с конгрессменами и двухпартийная поддержка Украины сохраняется. Конечно нужно время, чтобы достичь тех или иных решений…Мы способны поддерживать, как усилия Украины, так и в Израиле. Абсолютно мы можем делать то и то, и мы будем это делать», - сказал Остин.

Добавим

Президент Владимир Зеленский, комментируя влияние конфликта на Ближнем Востоке на поддержку Украины, заявил, что партнеры уверяют, что Киев все равно будет получать помощь. Однако в любом случае чем больше вызовов, тем больше нужно расфокусировать свое внимание.

Украинские Национальные Новости

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