Головнокомандувач США закликає Конгрес діяти так, щоб задовольнити потреби у зброї України та Ізраїлю одночасно

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Крістін Вормут зробила коментар, оскільки Палата представників США фактично паралізована, адже республіканці працюють над вибором нового спікера.

Вашингтон пообіцяв допомогу Ізраїлю після нападів ХАМАС, у тому числі шляхом надсилання боєприпасів, причому перша партія допомоги у сфері безпеки, як очікується, надійде найближчими днями.

«Одна річ, яка дійсно важлива з точки зору боєприпасів, зокрема, і нашої здатності підтримувати як потенційно ізраїльтян, так і українців одночасно, це додаткове фінансування від Конгресу, щоб мати можливість збільшити наші можливості, з точки зору нашої здатності розширювати виробництво, а потім також заплатити за самі боєприпаси", - сказав Вормут журналістам на заході в армії.

«Нам потрібна додаткова підтримка з боку Конгресу. Тож я сподіваюся, що незабаром ми це побачимо».

Вормут сказала, що армія все ще перебуває на «ранніх стадіях» розгляду запитів Ізраїлю про підтримку, включно з тим, чи вплине надання такої допомоги на військову готовність США. США проводили аналогічні перевірки, зважуючи запити України про допомогу.

Начальник штабу армії генерал Ренді Джордж також висловив оптимізм, сказавши: «Я впевнений, що ми зможемо надати їм те, про що вони просили».

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