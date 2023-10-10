У США хочуть прийняти річний пакет допомоги Україні на 50-100 млрд доларів - WSJ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Конгрес Сполучених Штатів від обох партій планує найближчими тижнями ухвалити річний пакет допомоги Україні у розмірі від 50 до 100 млрд доларів. Про це пише The Wall Street Journal, передає УНН.
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Сенатори Конгресу наголосили, що вважають більш доцільним прийняти один великий пакет допомоги, ніж декілька менших. Це "додасть Україні відчуття впевненості" та буде кращим "з політичної точки зору".
Зазначений пакет можуть прийняти з 16 жовтня, коли Сенат повернеться з канікул, до 17 листопада - дата закінчення поточного законопроєкту про тимчасові витрати.
Конгрес налаштований оптимістично щодо прийняття пакета. Сума його наразі ще обговорюється. Сенатор-республіканець Ліндсей Грем запропонував виділити 60-70 млрд доларів, водночас сенатор-демократ Річард Блюменталь, сказав, що цифра має бути ближчою до 100 млрд доларів. Менше з тим, останній заявив, що готовий піти на компроміс, якщо республіканці запропонують пакет в 60 млрд доларів.
Нагадаємо
Очікується, що на цьому тижні адміністрація Байдена оголосить про новий пакет озброєнь для України.