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США готують новий пакет військової допомоги для України, про який оголосять наступного тижня – Reuters

США готують новий пакет військової допомоги для України, про який оголосять наступного тижня – Reuters

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Очікується, що наступного тижня адміністрація Байдена оголосить про новий пакет озброєнь для України. Про це заявили офіційні особи США агентству Reuters, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що Київ отримає зброю, припаси та боєприпаси, попри ухвалений Палатою представників тимчасовий бюджет, де немає фінансової допомоги Україні.

Склад наступного раунду збройової допомоги все ще формується та буде оприлюднений у середу на 16-му засіданні Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі, де безпекова допомога буде ключовою темою.

Очікується, що вартість нового пакету допомогу становитиме близько 200 мільйонів доларів і може включати подібні боєприпаси та наземну техніку, які були в останніх пакетах допомоги.

Байден пообіцяв поповнити запаси зброї, яка відправляється в Україну.

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Адміністрація Байдена також розглядає можливість використання грантової програми Держдепартаменту для надсилання

Україні додаткової військової допомоги, заявив офіційний представник США.

Допомога США Україні може частково залежати від того, хто обійме посаду спікера Палати представників після того, як цього тижня республіканець Кевін Маккарті був усунений з цієї посади. Деякі з його можливих наступників рішуче підтримують допомогу Києву, а інші виступають категорично проти .

Демократи, які рішуче підтримують допомогу Україні, наполягають на тому, що Конгрес підтримає продовження допомоги. Багато республіканців у Сенаті, в тому числі такі впливові особи, як лідер республіканців Мітч Макконнелл, також стверджують це.

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