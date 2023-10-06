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Посол України Макеєв закликав ФРН передати ракети Taurus

Посол України Макеєв закликав ФРН передати ракети Taurus

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Далекобійні ракети Taurus вкрай важливі Україні для її виживання. Німеччині необхідно передати їх ЗСУ. Про це заявив посол України у Німеччині Олексій Макеєв, повідомляє німецьке видання Spiegel, передає УНН.

Цитата

"Берлін поки що не постачає Києву крилаті ракети Taurus - розчарування цим рішенням висловив посол України в Німеччині Олексій Макєєв".

За словами дипломата, йдеться про потреби українських військових.

"Ось чому ракети Taurus необхідні для виживання", - наголосив Макеєв.

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