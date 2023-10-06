Посол України Макеєв закликав ФРН передати ракети Taurus

Цитата

"Берлін поки що не постачає Києву крилаті ракети Taurus - розчарування цим рішенням висловив посол України в Німеччині Олексій Макєєв".

За словами дипломата, йдеться про потреби українських військових.

"Ось чому ракети Taurus необхідні для виживання", - наголосив Макеєв.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ракети Taurus дозволили б Україні тримати під вогневим контролем всі окуповані території включно з Кримом - експерт