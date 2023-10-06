Посол Украины Макеев призвал ФРГ передать ракеты Taurus
Киев • УНН
Киев. 7 октября. УНН. Дальнобойные ракеты Taurus крайне важны Украине для ее выживания. Германии необходимо передать их ВСУ. Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев, сообщает немецкое издание Spiegel, передает УНН.
Цитата
"Берлин пока не поставляет Киеву крылатые ракеты Taurus - разочарование этим решением выразил посол Украины в Германии Алексей Макеев".
По словам дипломата, речь идет о потребностях украинских военных.
"Вот почему ракеты Taurus необходимы для выживания", - подчеркнул Макеев.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ракеты Taurus позволили бы Украине держать под огневым контролем все оккупированные территории включая Крым-эксперт