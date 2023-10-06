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Посол Украины Макеев призвал ФРГ передать ракеты Taurus

Посол Украины Макеев призвал ФРГ передать ракеты Taurus

Киев • УНН

 • 483063 просмотра

Киев. 7 октября. УНН. Дальнобойные ракеты Taurus крайне важны Украине для ее выживания. Германии необходимо передать их ВСУ. Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев, сообщает немецкое издание Spiegel, передает УНН.

Цитата

"Берлин пока не поставляет Киеву крылатые ракеты Taurus - разочарование этим решением выразил посол Украины в Германии Алексей Макеев".

По словам дипломата, речь идет о потребностях украинских военных.

"Вот почему ракеты Taurus необходимы для выживания", - подчеркнул Макеев.

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