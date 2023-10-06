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ДБР передало військовим гвинтівки, які контрабандисти ввезли ще у 2014 році

ДБР передало військовим гвинтівки, які контрабандисти ввезли ще у 2014 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Працівники ДБР спільно з Одеською митницею передали військовим гвинтівки, які нелегально були ввезені в Україну та вилучені митниками ще у 2014 році. Про це повідомило Державне бюро розслідувань, пише УНН.

Деталі

Працівники ДБР спільно з Одеською митницею, як повідомляється, передали 15 напівавтоматичних гвинтівок турецького виробництва, вартість яких сягає понад півмільйона гривень, бійцям Нацгвардії та Силам територіальної оборони Одещини.

Як вказано, зброя нелегально була ввезена в Україну ще у 2014 році та вилучена митниками. Однак весь час зберігалася на складі конфіскату.

Працівники ДБР виявили ці гвинтівки у «залежаних» товарах митниці під час досудового розслідування одного із кримінальних проваджень та ініціювали передачу зброї одній із частин Нацгвардії.

Зброя вже використовується за призначенням.

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