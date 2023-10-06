ДНР передало военным винтовки, которые контрабандисты везли еще в 2014 году
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Сотрудниуи ГБР совместно с Одесской таможней передали военным винтовки, которые нелегально были ввезены в Украину и изъяты таможенниками еще в 2014 году. Об этом сообщило Государственное бюро расследований, пишет УНН.
Детали
Сотрудниуи ГБР совместно с Одесской таможней, как сообщается, передали 15 полуавтоматических винтовок турецкого производства, стоимость которых достигает более полумиллиона гривен, бойцам Нацгвардии и Силам территориальной обороны Одесской области.
Как указано, оружие нелегально было ввезено в Украину еще в 2014 году и изъято таможенниками. Однако все время хранилась на складе конфиската.
Сотрудники ГБР обнаружили эти винтовки в «залежавшихся» товарах таможни во время досудебного расследования одного из уголовных производств и инициировали передачу оружия одной из частей Нацгвардии.
Оружие уже используется по назначению.
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